Garbini contro Mise abbandona evento fibra: "Regione con noi per ricorso al Tar"

"Oggi doveva essere un giorno di festa per la nostra piccola comunità, invece ieri il Consiglio dei ministri, in maniera improvvisa, ha approvato la realizzazione dell'impianto di geotermia sul nostro territorio, oggetto di rifiuto da parte dell'amministrazione. Per questo sono costretto a lasciarvi in senso di protesta contro il Governo".

Con queste parole il sindaco di Castel Giorgio, Andrea Garbini, ha abbandonato la conferenza stampa di presentazione della rete di connessione ultraveloce, che si è svolta questa mattina nel comune dell'orvietano, alla quale erano presenti anche alcuni rappresentanti del ministero dello Sviluppo economico.



Garbini ha sottolineato che "tutti i Comuni del territorio erano contrari in quanto l'impianto sull'Altipiano dell'Alfina potrebbe avere effetti drammatici di sismicità e sulle acque del lago di Bolsena. Ostacoleremo il più possibile questa decisione - ha continuato - sono convinto che nelle sedi giudiziarie avremo ragione e vinceremo questa battaglia nella quale avremo al nostro fianco la Regione Umbria".