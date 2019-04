Luca Nania entra nella Nazionale della Lega Italiana Sbandieratori

sport

di Davide Pompei

Lo scorso anno si era dovuto fermare a un passo dal sogno. Il 2019, invece, per Luca Nania è stato l'anno del riscatto. Si prende così la sua rivincita, il tamburino 17enne del Gruppo Sbandieratori e Musici dei Quartieri di Orvieto, che domenica 14 aprile è tornato dalla due giorni di Chianciano Terme, sede delle annunciate e rigide Selezioni Ufficiali, dopo aver conquistato sul campo un posto tra i 77 elementi che compongono la Nazionale 2019 della Lega Italiana Sbandieratori.

Non ce l'hanno fatta, invece, il capitano Mirko Grillo (32 anni) – che in Nazionale ha militato per tutto il 2018 – e gli altri sbandieratori Samuele Mandini (22 anni), Gaia Sangiovanni (17 anni) e Giulia Bocchino (16 anni). Oltre 120, i giovani atleti provenienti da tutta la Penisola che ambivano ad indossare la divisa e che sono stati esaminati dai due CT, Stefano Giovannetti per i musici e Marco Barcherini per gli sbandieratori che hanno deciso espressamente di "alzare l'asticella tecnica".

I candidati – divisi tra sbandieratori, tamburi, rullanti e chiarine – fanno parte delle oltre quaranta compagnie che aderiscono alla LIS, che conta più di 1.500 iscritti. Per accedere alle Selezioni hanno studiato gli esercizi obbligatori preparati dai due commissari tecnici chiamati a giudicare le loro performance. La nuova Nazionale si presenta con molti innesti giovani e un abbassamento dell’età media. In totale si contano 41 sbandieratori e 36 musici, di cui 21 tamburi, 11 chiarine e 4 rullanti.

Sei, le compagnie umbre: Amelia (7 elementi), Città della Pieve (8), Foligno (6), Giove (4), Montefalco (11) e Orvieto (1). Seguono il Lazio con tre: Soriano nel Cimino (4), Pilastro (2) e Viterbo (6), quindi tutte le altre regioni rappresentate da atleti di una sola compagnia. L’Abruzzo con L’Aquila (7), la Basilicata con Avigliano (10), la Lombardia con Legnano (3), la Puglia con Lucera (4) e la Toscana con Calenzano (2). Al conteggio finale si aggiungono due singoli soci.

Primo appuntamento in agenda, sabato 11 e domenica 12 maggio, il consueto raduno a Corinaldo, Ancona, dove ha sede la Nazionale LIS. Sbandieratori e musici provenienti da formazioni diverse proveranno i nuovi pezzi con la nuova formazione al completo, compresi gli esercizi implementati. Cuore, passione e determinazione, le tre parole che contraddistinguono l'attività, almeno secondo Katia Astesano, presidente della Commissione Manifestazioni ed Eventi della Lega.

"Sono i fattori – spiega – che abbiamo riconosciuto in tutti gli atleti entrati in rosa che si dedicano con l’anima a questo sport, lo vivono con passione e vogliono raggiungere un obiettivo che va al di là della competizione e delle gare, ma diventa una sfida soprattutto con se stessi che si traduce nell’orgoglio di far parte della Nazionale LIS. È un progetto che abbiamo seguito con particolare attenzione nei nostri tre anni di mandato e abbiamo rilanciato brillantemente".

"Entrare in Nazionale – confida Luca Nania – è stata un'emozione indescrivibile, unica per chi pratica questa attività e, soprattutto, frutto di un intero anno di lavoro. Dopo la delusione dello scorso anno, mi sono impegnato molto per entrare nella Rosa 2019 e l'esito è stato positivo. Dedico il mio posto al fantastico gruppo di Orvieto che è come una seconda famiglia per me e in particolare ai compagni di squadra Samuele, Giulia e Gaia, che seppure determinati in questa impresa purtroppo non sono riusciti ad entrare.

La dedica più sentita va a Mirko Grillo, il grande maestro di bandiera di Orvieto che purtroppo non è stato confermato ma sono sicuro che nella Rosa 2020 tornerà più forte che mai. Se sono riuscito a farcela, in parte, il merito è anche suo che mi ha sostenuto nei miei allenamenti. Se mi sono rialzato è solo grazie a lui. Ringrazio, infine, il presidente Armando Fratini, la responsabile dei musici Sabrina Tesei e i miei genitori che mi hanno sostenuto in questo progetto".