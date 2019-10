"Le Ricette del Cuore. Mondi in Cucina" al Mancinelli con gli allievi del CFP

sapori

di Davide Pompei

Due classi di allievi del Centro di Formazione Professionale di Orvieto, unite in un unico gruppo di lavoro. Una riflessione sulla storia e la geografia del "Mare Nostrum", sulle rotte dell'antichità e sull'attraversamento di quelle acque fatto realmente da quattro di loro, arrivando – da soli, a nemmeno 16 anni – dall'Egitto e dalla Guinea. Nasce così, in risposta al concorso bandito nel 2018 dell'Associazione ApertaMenteOrvieto presieduta da Erasmo Bracaletti sul tema "Mediterraneo, ma che unisce o divide?", il libro "Le Ricette del Cuore. Mondi in Cucina", corredato di parole autorevoli a sostegno di un percorso non facile a dirsi.

Fresco di stampa per Intermedia Edizioni, il volume attinge alla storia, alla memoria, alla letteratura e alla poesia per "prendere in prestito le parole che non possedevamo" e apparecchiarci una tavola di condivisione in cui ritrovare odori e sapori di casa. Il cibo come nutrimento per anima e corpo, la sua lavorazione come rito simbolico, impastato di dedizione, amore e consapevolezza dà forma così a un piccolo ricettario che assomiglia a un'elegia alle nonne e alle mamme, vicine e lontane. In poco meno di cento pagine trovano posto 16 ricette, che racchiudono ricordi dell'infanzia. Odori, sapori, colori, storie e destini.

Antipasti, primi, secondi, contorni e dolci. Sei arrivano da Umbria, Lazio, Sicilia, Sardegna. Le altre da minoranze della Macedonia, Egitto, Colombia, Guinea. Una gustosa panoramica di altrettanti piatti del mondo come memoria storica di emozioni passate. Una ricerca più affettiva, che gastronomica come ringraziamento a chi si è preso cura. "Un lavoro intenso – afferma Emanuela Leonardi, la docente che ha coordinato il progetto – che ha riempito di colori imprevisti le nostre ore di lezione. Mai avremmo immaginato che rispondere all'invito di ApertaMenteOrvieto ci avrebbe portato a questo approdo".

La pubblicazione fotografica, resa possibile grazie al contributo dell'Università dei Sapori di Perugia che gestisce i corsi di formazione professionale, anche nella sede orvietana del Complesso Monumentale del San Giovanni, sarà presentata martedì 29 ottobre alle 9.30 al Teatro Mancinelli come anteprima della seconda edizione di "Diritti a Orvieto. Human Rights International Film Festival", in programma da lunedì 11 a mercoledì 13 novembre. Nel corso della mattinata, ad ingresso libero, presentata dall'editore Claudio Lattanzi, verranno proiettati i video realizzati dalle scuole.

Al concorso indetto per l'Anno Scolastico 2018/2019 dall'Associazione ApertaMenteOrvieto infatti, hanno partecipato tutti gli istituti superiori di Orvieto con diverse performance che saranno riproposte per l'occasione insieme alla lettura di alcune parti del libro. Gli studenti del Liceo Artistico esporranno le proprie opere a tema. Invitate tutte le classe che hanno partecipato con i loro lavori. Al termine, è previsto un buffet per tutti i presenti offerto dall'Università dei Sapori e cucinato dagli allievi del Centro di Formazione Professionale.

"La mutevolezza del target dell'utenza che in questi anni ha connotato la popolazione scolastica – sottolinea Giancarlo Pompei, coordinatore dell'attività di formazione professionale – porta a ripensare il modo e i metodi per raggiungere gli obiettivi con i ragazzi e le ragazze che scelgono questa scuola. Uno di questi è lavorare in maniera interdisciplinare su argomenti che interessano gli allievi e che, partendo dalle conoscenze di ciascuno di essi, ha portato allo sviluppo di progetti come 'L'Oro Bianco del Piano', prima, e 'Le Ricette del Cuore', ora".