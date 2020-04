Partita nei Comuni la procedura per i buoni spesa

politica

È partita in tutti i comuni della provincia di Terni la procedura per l’assegnazione rapida degli aiuti economici per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità mediante l’assegnazione di buoni pasto da spendere negli esercizi commerciali. Le pubbliche amministrazioni hanno pubblicato sui propri siti istituzionali il Dpcm, il disciplinare e il modulo per presentare la domanda da parte di quei nuclei famigliari che ricadono nelle fattispecie individuate dal governo. Alcune amministrazioni comunali hanno anche reso nota un’altra iniziativa parallela di solidarietà.

Da Acquasparta, Arrone e Montecchio, ad esempio è partito l’invito a chi può di lasciare prodotti alimentari pagati che possono essere prelevati da chi è in difficoltà. Si tratta di un’iniziativa che sta prendendo piede anche in altri comuni. Da Guardea il sindaco Giampiero Lattanzi ha annunciato che entro venerdì 3 aprile sarà completata la consegna di tutte le mascherine a ciascun cittadino, mentre entro mercoledì 8 aprile saranno assegnati i buoni pasto a chi ne ha diritto. “Abbiamo già stipulato – informa il sindaco - una convenzione con gli esercizi commerciali, compresi i panifici”.