Germani: "Vado avanti sostenuto dagli amici"

politica

Con un video postato probabilmente da San Benedetto del Tronto dove si trova per motivi di lavoro, il sindaco, Giuseppe Germani, scioglie definitivamente le riserve sulla sua candidatura.

Dopo che lo stesso Germani si era detto disponibile ad un passo indietro nel caso il Pd avesse trovato un candidato condiviso; dopo che lui stesso - nei numerosi colloqui politici avvenuti negli ultimi giorni - aveva ventilato il nome dell’avvocato Massimo Morcella come eventuale “gradita” candidatura; dopo che Morcella aveva accolto le richieste del Pd e di buona parte della coalizione di Centro sinistra a candidarsi, dal profilo Facebook del primo cittadino arriva il colpo di scena.

Giuseppe Germani, con un video di pochi minuti conferma l’intenzione di andare avanti e candidarsi nuovamente a sindaco di Orvieto, con o senza il centro sinistra. “Con gli amici” - così dice Germani - che in questi giorni si stanno mobilitando per lui, come l’ex assessore Massimo Gnagnarini e il sindaco di Parrano, Valentino Filippetti, che in queste ore sono intervenuti sulla vicenda.

Un quadro complesso ed elettoralmente pericoloso per il Centro sinistra. In special modo per il Pd che venerdì 22 marzo discuterà la questione in un Coordinamento Comunale che si preannuncia alquanto determinante.