Ospite della Fidapa, Catena Fiorello presenta "Tutte le volte che ho pianto"

di Davide Pompei

Il vento, il sole, la pioggia, le nuvole, il rumore del mare. Quello che Catena Fiorello – sì, la sorella mezzana di Rosario Tindaro e Giuseppe – ha respirato realmente nella sua Sicilia e che, nelle 272 pagine della sua ultima fatica letteraria appena pubblicata per Giunti Editore, ha affidato come compagni indispensabili a Flora, la protagonista 36enne che ogni mattina corre sul bagnasciuga delle spiagge deserte nel tiepido autunno di Messina.

D'intesa con Demea Eventi Culturali e in ideale continuità con "Penne Rosa a Orvieto", il primo ciclo di incontri con alcune autrici locali tenutosi nel mese di marzo nella Nuova Biblioteca Pubblica "Luigi Fumi", la Sezione di Orvieto della Fidapa Bpw Italy guidata dalla presidente Alda Coppola, prosegue le incursioni nel mondo letterario ospitando la scrittrice, autrice e conduttrice televisiva nata a Catania nel 1966 e oggi residente in Salento che venerdì 24 maggio alle 18 sarà nella Sala Consiliare del Comune per un incontro ad ingresso libero.

L'occasione è la presentazione del romanzo fresco di stampa "Tutte le volte che ho pianto" che arriva dopo l'ottima risposta di pubblico ottenuto da "Un amore fra le stelle" (Baldini & Castoldi, 2017), "L'amore a due passi" (Giunti, 2016), "Un padre è un padre" (Rizzoli, 2014), l'autobiografico "Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ricordi, sogni e ricette di una famiglia come tante. La mia" (Rizzoli, 2013) e, proseguendo a ritroso, "Casca il mondo, casca la terra" (Rizzoli, 2012), "Picciridda" (Baldini Castoldi Dalai, 2006), piccolo classico riedito e in odore di film.

E ancora prima "Nati senza camicia. Venti interviste a grandi imprenditori e personaggi famosi che hanno cambiato il loro destino con la sola forza di volontà" (Baldini & Castoldi, 2003). Presentata anche al Salone Internazionale del Libro di Torino, la nuova opera si annuncia commovente e ugualmente carica di quella stessa passione delle tante coraggiose eroine dei suoi racconti che "anche quando soccombono a più dolori o vicissitudini, sono sempre padrone della scena, e sanno cosa fare per affrontare le emergenze...".

"Un romanzo per chi non ha mai smesso di credere nella vita e nell'amore". E fare di una disgrazia, una grazia. Dove le lacrime sono quelle necessarie di chi sta cercando di riprendere le redini dell'esistenza dopo un matrimonio – quello con Antonio, sposato da giovanissima – naufragato e andato in frantumi dopo l'ennesimo tradimento di lui, sempre in cerca di nuove avventure che non approdano in porti sicuri. Correre, allora, è una pratica che aiuta a respirare e a ritrovare la calma. Meno, forse, a dimenticare del tutto

Perché lei non riesce ad azzerarlo e vacilla ogni volta che lui torna a corteggiarla, alimentando le illusioni della figlia quindicenne Bianca. Eppure la sua vita è già abbastanza complicata così com'è, "con un bar da gestire e una madre anziana che non ha mai superato la morte del marito e, soprattutto, la perdita di Giovanna, la sorella maggiore di Flora: bellissima, indomabile e carismatica, uccisa a vent'anni in un tragico incidente".

Flora trema vedendo che la figlia Bianca, per uno strano destino, coltiva il sogno di diventare attrice proprio come un tempo Giovanna. A scombinare di nuovo le carte, è l'arrivo di Leo, con la sua aria da James Dean e un passato che lo lega a quei luoghi dove sta per produrre un film, che sembra sapere tante cose di lei. E con i suoi modi affascinanti, sa insinuarsi pericolosamente nei suoi pensieri.