Salvo Sottile presenta il thriller "Cruel". E la cronaca si fa narrazione

di Davide Pompei

"Roma si sveglia con la notizia di un omicidio atroce. Marta Luci, studentessa universitaria, è stata trovata morta dentro un ex ospedale psichiatrico abbandonato. L'assassino le ha squarciato la gola, ha messo il corpo a testa in giù e lo ha svuotato di tutto il sangue. I capelli sono intrisi di una sorta di balsamo. Sul ventre e sul petto alcuni tagli disegnano una croce rovesciata. Delle indagini viene incaricato un commissario specializzato in omicidi rituali.

Ma sulle tracce dell'assassino si mette anche un giornalista, Mauro Colesani, inviato del settimanale 'Cruel', crime magazine di grande successo diretto da uno psichiatra famoso e carismatico. Mauro gira su un motorino scassato, ha modi poco ortodossi, ma anche un grande talento. E un motivo speciale per scoprire la verità". "Cruel" è anche il titolo del thriller pubblicato per i tipi di Mondadori nel 2015 da Salvo Sottile, che del giornalismo ha fatto la sua vita, reale.

E che in 221 pagine trasforma la sua conoscenza del mondo della cronaca nera, maturata anni di esperienza giornalistica, in un libro in cui è proprio una redazione, descritta con assoluto realismo, a diventare il campo gravitazionale del male. "Nessuno è al riparo dal sospetto, tutti credono di avere la verità in tasca. Qualcuno ha anche la presunzione di riconoscere il male, di poterlo sconfiggere. Ma come accade nei casi reali non esiste mai un colpevole certo né una sola verità.

Semmai ce ne sono tante, tutte valide, tutte spendibili e tutte solide agli occhi della logica. Solide fino a che non arriva una verità più forte, si posa sull'ultima e fa crollare tutte le altre, come in un domino". Una nuova presentazione umbra attende i fan dell'accigliato – memorabile la parodia di Fiorello – conduttore di programmi come "Quarto Grado” su Rete4 e “Linea Gialla” su La7, già autore dei romanzi "Maqueda" (2007) e “Più scuro di mezzanotte” (2009).

Il contesto è quello de "I Mondi di Spoleto", il ciclo di incontri su temi di economia, cultura e attualità coordinati da Giorgio Mulé, direttore del settimanale “Panorama”, qui residente dal 2014, che introduce e modera l'incontro. La cornice, sabato 21 marzo alle 17 la Sala Conferenze di Palazzo Ancaiani, in Piazza della Libertà. Coordina Dario Pompili, presidente dell'Associazione “Amici di Spoleto” che promuove l'iniziativa avvalendosi del patrocinio del Comune.

E del sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e della Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini. Presenti il sindaco Fabrizio Cardarelli, l’assessore alla cultura Gianni Quaranta e i rappresentanti delle istituzioni giudiziarie. Entrambi siciliani – Sottile è nato a Palermo nel 1973, Mulé a Caltanissetta nel 1968 – entrambi giornalisti, è facile prevedere che si avvarranno della presentazione del libro per affrontare temi di stringente attualità.

Per ulteriori informazioni:

0743.44960 – aciemmearte@gmail.com