Tutto pronto per "La Rimpatriata", nove giorni di festa fra tradizione e modernità

Le macine donate al paese natio dal dottor Angelo Angeli (1910-1979), poste al Campo della Fiera dove si terrà la presentazione della guida turistica "Monteleone d'Orvieto - Una terrazza sul mondo"

Un paese in pieno fermento per dare continuità all'antica tradizione, ormai alle porte, de "La Rimpatriata", in programma a Monteleone d'Orvieto da mercoledì 7 a venerdì 16 agosto. I festeggiamenti della Pro Loco, guidata da Stefano Cappelloni, d'intesa con l'Amministrazione Comunale puntano a trovare il giusto equilibrio tra le legittime necessità di promozione e il desiderio di valorizzare tradizioni, ma anche storia, gusto, cultura e impegno sociale.

Ai consueti, e attesissimi, momenti rievocativi come il Lancio della Sfida - in agenda per sabato 10 agosto alle 21.30 in Piazza Bilancini - il Corteo Storico e la Corsa del Carro, nella quale si sfideranno il Nobile Casato dei Conti di Montemarte e il Casato dei Conti di Marsciano - nel pomeriggio di venerdì 16 agosto, a partire dalle 17.30 - e ancora la Tombola Paesana di Ferragosto che torna all'ombra della Torre dell'Orologio giovedì 15 agosto alle 19, si aggiunge la creatività del #Paf!! - Photo & Art Festival, guidato da Walter Moretti, per le vie del centro storico.

E ancora, il "Teatro sotto le Stelle" di Piazza Garibaldi proposto per giovedì 8 agosto alle 22 con la commedia della Filodrammatica dei Rustici di Monteleone e, da un'idea di Roberto Cherubini, la Queen Experience nel centralissimo Palazzo Angeli. Una mostra, quest'ultima, che sarà visitabile sabato 10 agosto alle 21, domenica 11 agosto alle 19.30, mercoledì 14 e giovedì 15 agosto alle 21 e che, oltre a portare i visitatori nel mondo musicale di Freddie Mercury, si prospetta carica di importanti finalità sociali.



La bandiere della festa ornano la Torre dell'Orologio, in Piazza Pietro Bilancini

Altro evento imperdibile sarà quello dedicato alla guida turistica "Monteleone d'Orvieto - Una terrazza sul mondo" a cura di Flavia Miluzzi. La presentazione, moderata dalla giornalista Livia Di Schino, è attesa per mercoledì 14 agosto alle 18.30 al Campo della Fiera. La stessa sera, a partire dalle 22, dai Giardini Comunal passando per il centro storico e Piazza Pietro Bilancini, sarà possibile immergersi nelle note di "Monteleone in Strada".

Tutto sarà accompagnato dall'immancabile momento gastronomico. Attesissime, anche quest'anno, le serate della Sagra degli Umbrichelli, che per la loro realizzazione hanno visto impegnati da settimane tanti monteleonesi. Sapienti mani femminili, supportate da quelle maschili per i lavori più faticosi, che inarrestabili e armoniose stanno contribuendo alla riuscita della festa. L'obiettivo è quello di rendere indimenticabile Monteleone d'Orvieto per la propria bellezza nella promozione delle caratteristiche eccellenze.

Una tradizione, però, che in tempi di social sa anche innovarsi. Alla canonica e raffinata comunicazione che ormai avviene grazie agli affezionati sponsor nel patinato carnet dell'ospite, si aggiungono aggiornamenti e curiosità sulle attività monteleonesi (e non solo) sulle pagine Facebook della Pro Loco di Monteleone d'Orvieto, del Comune di Monteleone d'Orvieto e della sempre più seguita pagina "La Rimpatriata", ricca di suggestioni.

A testimonianza che il dialogo tra generazioni è possibile, nel rispetto e nella collaborazione di una comunità che vuole continuare a veder fiorire quelle forti radici che, da sempre, solidificano il borgo dell'Alto Orvietano in un autentico senso di appartenenza che si dipana dalla Porta Nord a quella Sud, passando dalla Chiesa Parrocchiale dei Santissimi Pietro e Paolo, trovando ristoro prima tra i fiori che ornano di colori il pozzo e poi all'ombra delle dominanti torri, in Piazza Pietro Bilancini.