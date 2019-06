"MuseiOn 2019". Tra performance musicali, spettacoli e teatro-natura

cultura

di Davide Pompei

Tre mesi d'estate, undici Comuni dell'Alto Lazio, tredici appuntamenti ad ingresso libero. Li mette in calendario il Sistema Museale del Lago di Bolsena che, in collaborazione con Archeoares, Commissione Europea e Regione propone, anche quest'anno, "MuseiOn", la rassegna estiva alla sua settima edizione che coinvolge le diverse realtà museali della rete tra performance musicali, spettacoli teatrali e teatro-natura.

Anteprima d'eccezione, domenica 2 giugno, "Viaggio di Psiche" di e con Sista Bramini, andato in scena nella cornice unica del Monumento Naturale Balza di Seppie, nella Valle dei Calanchi dove ha sede il Museo Naturalistico di Lubriano. Sabato 22 giugno al Museo del Costume Farnesiano di Gradoli la Compagnia Teatrale "ControTempo" di Roma inscena "Cyrano de Bergerac". Gli artisti accoglieranno il pubblico alle 18.30 davanti a Palazzo Farnese, in Piazza Luigi Palombini, che oltre a svolgere la funzione di Residenza Municipale, dalla fine del 1998 è anche sede del museo.

Un'originale esposizione di costumi di epoca rinascimentale e barocca, copia di quelli indossati dai Farnese nei vari cicli dipinti dei fasti familiari, ospitata nel Piano Nobile e nell'ultimo piano di quello splendido esempio di architettura signorile rinascimentale voluto dal Cardinale Alessandro Farnese, futuro Papa Paolo III, che nel 1517 incaricò Antonio da Sangallo il Giovane della sua realizzazione. In mostra, anche una ricca collezione di ceramiche, provenienti dagli scavi del palazzo stesso.

In via di definizione, intanto, gli orari dei prossimi appuntamenti. Musica, sabato 6 luglio, al Museo del Brigantaggio di Cellere con l'armonicista Leno Landini. Il Museo dell'Architettura “Antonio da Sangallo il Giovane” di Montefiascone sarà coinvolto, invece, sabato 13 luglio. Domenica 14 luglio tocca a Valentano e al suo Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca di Farnese, cornice per il concerto degli Stazione Acustica che proporranno un omaggio al cantautore genovese Fabrizio De André.

"Otello" è la tragedia shakesperiana che vede nuovamente sotto i riflettori gli attori della Compagnia Teatrale "ControTempo", giovedì 27 luglio al Museo della Città di Acquapendente. Doppio, l'appuntamento per la serata di sabato 3 agosto. Al Museo Territoriale del Lago di Bolsena c'è "Grafica for Africa". Al Museo Naturalistico del Fiore di Torre Alfina si replica, invece, "Viaggio di Psiche" di e con Sista Bramini.

Si prosegue domenica 4 agosto ad Ischia di Castro con la presentazione del libro "La Danza nell'Antichità. Etruschi, Greci e Romani" curato da Elisa Anzellotti per Archeoares Edizioni e l'esibizione dei Ludi Scaerinci al Museo Civico Archeologico "Pietro e Turiddo Lotti". Il turno del Museo Civico “Ferrante Rittaore Vonwiller” di Farnese arriva, invece, giovedì 8 agosto con “Storie di Terra”, spettacolo a cura di Giovanni Abbate.

Museo Territoriale del Lago e Acquario Didattico di Bolsena sono coinvolti domenica 18 agosto dai Ludi Scaerinci, che replicano anche sabato 24 agosto al Museo Civita di Grotte di Castro. A calare il sipario sulla rassegna, domenica 25 agosto è il concerto di Caterina & The Railwaiys, atteso al Museo della Terra di Latera, ospitato nella Grancia di San Pietro, un antico complesso conventuale fondato dai monaci dell'Abbazia di San Salvatore, sul Monte Amiata.

Per ulteriori informazioni:

www.simulabo.it