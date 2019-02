"Neve&Parchi". Oasi naturali e impianti sciistici a portata di treno

cultura

di Davide Pompei

Otto oasi naturali – tra cui il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e il Parco Naturale Fonti del Clitunno per l'Umbria, il Bosco Macchia Grande per il Lazio e il Parco Nazionale Foreste Casentinesi per la Toscana – e altrettanti impianti sciistici, dislocati tra Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino Alto-Adige e Veneto, da raggiungere comodamente in treno. Queste, le mete racchiuse nel nuovo travel book realizzato da Trenitalia.

Presentato lunedì 25 febbraio nella sede centrale del Gruppo Ferrovie dello Stato di Villa Patrizi a Roma, il progetto editoriale mira ad incentivare l’utilizzo del trasporto regionale verso i viaggi di piacere, per un turismo sempre più confortevole, sostenibile e sicuro, attento alle esigenze di spostamento delle persone nel tempo libero. A presentare il travel book, Maria Annunziata Giaconia e Serafino Lo Piano, rispettivamente direttore direttore della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia e responsabile vendite della Divisione Passeggeri Long Haul Trenitalia.

Il nuovo vademecum del viaggiatore leisure "Neve&Parchi" in versione double face digitale e cartacea riporta, da un lato, le descrizioni dei luoghi e il modo per arrivare direttamente in treno, con oltre 400 collegamenti al giorno, presso otto impianti sciistici rappresentando il valore aggiunto di andare a sciare in treno e lasciare l’auto a casa. Dall’altro, le mete di incantevoli parchi, nazionali e naturali, servite dai regionali Trenitalia, dalle cui stazioni partono percorsi di trekking e cycling di ogni livello di difficoltà.

"Dopo un 2018 che ha visto crescere dell’8% i viaggi di piacere sui treni regionali rispetto al 2017, portando a quota 29% le persone che si spostano per viaggi leisure rispetto al totale dei passeggeri – è stato sottolineato – questa crescente vocazione turistica trova ulteriore impulso nel nuovo travel book presto disponibile anche in versione digitale.

L’impegno del Gruppo FS Italiane per offrire un servizio capace di rispondere alle esigenze delle persone che utilizzano i treni regionali anche nel tempo libero si accompagna agli oltre 280 collegamenti quotidiani effettuati con Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca e ai collegamenti Freccialink, il servizio intermodale che amplia il network delle Frecce con servizi dedicati, realizzati con autobus moderni e confortevoli, verso alcune delle più affascinanti località d’arte e dei più bei comprensori sciistici in Italia".

A "Borghi", "Mare", "Grandi Giardini Italiani" e "Siti Unesco" si aggiunge un nuovo travel book, sfogliabile online, che come gli altri raccoglie cenni storici, le principali curiosità, le attrazioni storiche e artistiche, i prodotti e gli eventi tipici delle località trattate, oltre che il dettaglio sulla tratta ferroviaria interessata. Visibilità e spinta commerciale al progetto editoriale sarà data anche dal vasto network delle agenzie di viaggio partner di Trenitalia, attraverso iniziative che includono più di 6.500 punti vendita in Italia e oltre 18.000 all’estero.

Dai mercati esteri si registra, infatti, un incremento costante dei volumi di vendita, con quasi 8 milioni di turisti stranieri in visita nel Belpaese che hanno viaggiato con Trenitalia nel corso del 2018, in crescita del 19% rispetto all’anno precedente. Nel 2019 si registrano segni di ulteriore crescita nel numero dei passeggeri dall’estero, per i quali sarà prevista la versione inglese dei travel book, per portare anche oltre confine la bellezza e il fascino delle città e delle particolarità italiane.

Trenitalia è, inoltre, attiva nel segmento turistico attraverso la partecipazione al Consorzio Eurail/Interrail che da 40 anni promuove l’utilizzo del treno come mezzo di trasporto privilegiato per visitare l’Italia e l’Europa. "Il Pass Italia – assicura – è il più venduto in tutto il mondo nell’ambito dei prodotti One Country".