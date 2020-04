Il tricolore illumina il Pozzo di San Patrizio e il Palazzo Comunale

cronaca

Così come già avvenuto in molte parti d'Italia - nel resto dell'Umbria e nel vicino Lazio - nella mattina di venerdì 3 aprile anche il Pozzo di San Patrizio di Orvieto si è acceso con il tricolore della bandiera italiana come segno di vicinanza nei confronti di chi sta combattendo contro il Coronavirus e di speranza affinché l’Italia possa uscire presto da questa emergenza e tornare a vivere e a mostrare al mondo le proprie bellezze. In serata, anche la facciata del Palazzo Comunale sarà illuminata con il tricolore italiano e lo resterà fino alla fine dell’emergenza sanitaria.