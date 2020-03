Deceduta una suora a Porano, il Comune sollecita i tamponi alla Regione

cronaca

Una suora di 91 anni, ospite della Casa di San Bernardino delle Suore Francescane Missionarie di Maria di Porano, è deceduta nella mattinata di martedì 31 marzo. La religiosa, da quanto si apprende, presentava da giorni sintomi febbrili ed era in attesa, come altre consorelle, di effettuare i tamponi per sospetto contagio coronavirus.



In merito all'accaduto, il Comune di Porano chiarisce con una nota la situazione. "Il Comune di Porano ha contattato questa mattina direttamente l'Assessore alla Sanità della Regione Umbria per sollecitare l'effettuazione dei tamponi nella Casa di San Bernardino delle Suore Francescane per il personale e per le stesse suore. Purtroppo nel frattempo si è registrato il decesso di una suora di 91 anni nella Casa che presentava sintomi febbrili. Seguiranno aggiornamenti".