Vescovi d'Italia in preghiera nei cimiteri

cronaca

Venerdì 27 marzo, come annunciato, tutti i vescovi d'Italia si recheranno nel cimitero della città loro sede episcopale per pregare per tutti i morti di questa pandemia. Anche monsignor Benedetto Tuzia, vescovo della Diocesi di Orvieto-Todi, alle 11, si recherà nel Cimitero di Orvieto invitando ad unirsi in preghiera.