Disposta anche a Orvieto la sanificazione di strade e attrezzature per bambini

Così come fatto già in molte altre parti del territorio, soprattutto nell'Alto Lazio, anche l'Amministrazione Comunale di Orvieto tra le misure prese per il contenimento della diffusione del Covid-19 ha predisposto il lavaggio e la sanificazione straordinaria delle strade mediante trattamento con ipoclorito di sodio, attraverso l’utilizzo di macchine operatrici.

Stesse disposizioni per le attrezzature per bambini all’interno dei giardini e delle aree verdi della città. L’intervento sarà assicurato dalla Cosp Tecnoservice e per il trattamento sarà utilizzato ipoclorito di sodio.

Si inizia domenica 15 marzo dal centro storico e si prosegue lunedì 16 marzo nei quartieri ai piedi della Rupe - Orvieto Scalo, Sferracavallo e Ciconia - e nelle frazioni.

La sanificazione dei parchi gioco sarà effettuata già dal pomeriggio di sabato 14 marzo. Le attrezzature saranno riutilizzabili un’ora dopo l’intervento anche, se è bene ricordarlo, non vanno affollate le zone pubbliche.