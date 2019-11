Livello idrometrico del Paglia in calo. Raggiunti 5,24 metri

cronaca

Per tutta la notte tra sabato 16 e domenica 17 novembre, il maltempo che ha interessato l'Orvietano è stato continuamente monitorato dalla Sala Operativa della Protezione Civile. Il livello idrometrico del fiume Paglia alle 18.30 risulta, comunque, in netto calo.

Le punte massime raggiunte nella giornata di domenica 17 novembre sono state rispettivamente di 4,75 metri a Proceno e 3,14 ad Allerona al Ponte dell'Adunata, che collega Orvieto Scalo a Ciconia, si è raggiunta la quota di 5,24 metri. A Fabro, intanto, è stata riaperta la strada di fondovalle di Ponticelli e Santa Maria precedentemente chiusa per il superamento della soglia rossa del torrente Astrone e Chiani.

Rimane chiusa, per ora, la Strada Provinciale 11 che da Alviano va verso il Viterbese per il rilascio della diga ERG di Alviano di circa 500 metri cubi/secondo del Tevere. Si ritiene possibile la sua riapertura entro le 19.30. Molto positivo il rapporto della Sala Operativa con i sindaci che hanno aperto i C.O.C. e attivato i gruppi comunali e le associazioni di Protezione Civile di riferimento. I maggiori problemi si sono avuti sulla viabilità primaria con colate di fango e allagamenti.

Pubblicità

Completamente dissestata per effetto delle forti piogge la viabilità secondaria. Il coordinamento delle attività dalla Sala Operativa della Funzione Associata ha permesso di intervenire e fronteggiare le segnalazioni dei cittadini attraverso il personale dei Comuni, i reperibili dei singoli enti, Orvieto con il CSM, la Provincia di Terni con il suo responsabile di Protezione Civile, il Consorzio di Bonifica in stretto raccordo con i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, il personale di Enel, insieme all’insostituibile ruolo del volontariato, circa 60 volontari della Funzione Associata Sud-Ovest Orvietano.

Complessivamente sono stati effettuati circa 60 interventi, 24 su strade, tra smottamenti e segnalazioni di interruzione all'energia elettrica. L’Enel ha provveduto a fornire di generatore elettrico la Casa Protetta per Anziani di San Giorgio, in attesa di ripristino linea. Ancora parzialmente al buio, il Parcheggio Pluripiano di Via Roma. La Sala Operativa rimarrà aperta fino alle 24 di domenica 17 novembre. Non si prevedono nelle prossime ore rovesci consistenti.

Restano attivi i numeri d'emergenza:

329.6509972 - 329.6509974 - 0763.306410