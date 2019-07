Gestione Funicolare, il Tar accoglie il ricorso di Busitalia e sospende le delibere del Comune

cronaca

Era stato uno degli argomenti più battuti sul finire del mandato dell’amministrazione Germani, tanto che uno degli assessori dell’allora giunta aveva apertamente dichiarato l’ormai prossima gestione diretta della funicolare da parte del Comune.

A mettere in discussione gli atti dell’esecutivo Germani è ora giunta l’ordinanza del Tribunale Amministrativo dell’Umbria, che su ricorso di Atc e Busitalia ha deciso di accogliere le “domande cautelari” dei ricorrenti “e per l'effetto: sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati; fissare per la trattazione di merito dei ricorsi l'udienza pubblica del 5 novembre 2019”.

Nel dispositivo si legge con estrema chiarezza che i giudici hanno “Ritenuto di poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari rappresentate negli intestati ricorsi atteso che i provvedimenti impugnati, non comunicati alle ricorrenti, intervenendo a rapporto contrattuale in corso di efficacia appaiono ad un sommario esame emanati in violazione - tra l’altro - dell’art. 21-quinquies L.241/90 oltre che lesivi del legittimo affidamento alla prosecuzione del contratto oltre la data del 31 agosto 2019. Ritenuto quanto al “periculum in mora” la prevalenza dell’interesse pubblico ad evitare ogni rischio di interruzione del servizio, sino alla trattazione del merito, fissata all’udienza pubblica del 5 novembre 2019”.

Sotto la lente della giustizia amministrativa sono finiti gli atti della giunta comunale n. 142 del 23/05/2019 e 52 del 28/03/2019 oltre alla Delibera Dirigenziale n. 542 del 3/6/2019. Inoltre dal ricorso emerge che: sia Atc & Partners Mobilità, sia Busitalia - Sita Nord S.r.l, sono venute a conoscenza di questi atti saltato in seguito ad uno specifico accesso agli atti eseguito lo scorso 12 giugno 2019.

Nelle considerazione dell’Orvietana il tar sottolinea che “le imprese ricorrenti, con ricorsi notificati anche alla Regione Umbria, hanno impugnato i suindicati provvedimenti con cui il Comune di Orvieto ha optato per l’internalizzazione del servizio pubblico di gestione della funiculare di proprietà comunale, attualmente gestito da Busitalia Sita Nord s.r.l. (quale consorziata della società consortile ATC & Partners Mobilità) in virtù di varie proroghe effettuate con leggi regionali e, da ultimo, di atto d’obbligo con effetto “sino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre la data di affidamento dei servizi ai sensi della L.R. 37/98”(vedi nota comunale prot. 10753 del 29 marzo 2016)”. E aggiunge: “che tali provvedimenti, ed in particolare la del. G.C. n. 52 del 28 marzo 2019, si sostanziano in una revoca in autotutuela del pregresso affidamento in conseguenza della rinnovata valutazione dell’interesse pubblico originario; che la gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale sull’intero territorio regionale risulta già avviata mediante pubblicazione dell’avviso di preinfomazione sulla GUCE dell’8 agosto 2018”.





Da questo link è possibile scaricare la sentenza del Tar.