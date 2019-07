Nella Chiesa di Sant'Anna, l'ultimo saluto a Fabio Ciculi

cronaca

Sarà la Chiesa di Sant'Anna, ad Orvieto Scalo, ad ospitare domenica 14 luglio alle 10, i funerali di Fabio Ciculi, il 38enne deceduto nella prima mattinata di martedì 9 luglio in un tratto della strada di Pianlungo, tra i Comuni di Allerona e Castel Viscardo, mentre era in sella alla sua moto, una Yamaha, finita contro un'auto in un drammatico incidente stradale.