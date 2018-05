Anche la Polizia Stradale partecipa alla "1000 Miglia"

cronaca

Anche quest'anno la provincia di Terni sarà interessata dal transito della "1000 Miglia" ed è stata richiesta la collaborazione della Polizia Stradale di Terni dal momento che da sempre riscuote il plauso del pubblico in tutti gli eventi caratterizzati da ragioni di "protezione" e di "prossimità" dell'Istituzione, nonché nella condivisione dei progetti di legalità e di educazione stradale. La gara che si snoda in quattro giorni nel tragitto Brescia-Roma-Brescia prevede la partecipazione di equipaggi automobilistici di alto livello per la pregevolezza e la rarità dei veicoli d'epoca utilizzati.

Scortata dalla Polizia Stradale della Lombardia con ben 7 auto e 32 moto, la gara interesserà i centri abitati di Orvieto e di Amelia come occasione di valorizzazione del territorio e di promozione di bellezze culturali, turistiche e formative. La Polizia Stradale di Terni ha aderito con entusiasmo a questa istanza proprio per chiarire ed illustrare le linee guida e la conoscenza del senso civico stradale.

E' stato quindi programmato l'allestimento di uno stand nella città di Amelia a cura della Sezione di Terni e la presenza ad Orvieto di un motociclo e di un autoveicolo d'epoca, in stretta attinenza con il servizio di vigilanza stradale, provenienti dal Museo delle Auto della Polizia di Stato di Roma, a cura della Sottosezione di Orvieto. Il transito dei concorrenti della 1000 Miglia sullo stesso itinerario sarà anticipato di circa un'ora da circa 240 equipaggi Mercedes Benz e Ferrari con l'iniziativa "Ferrari tribute to 1000 Miglia e Mercedes Benz Challenge 2018".