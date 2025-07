Oltre 250 partecipanti da tutta Italia al 1° Raduno Nazionale "Medioevo in Vespa"

sport

Grande entusiasmo e partecipazione per il primo Raduno Nazionale organizzato dal Vespa Club Orte, andato in scena come annunciato domenica 29 giugno con il suggestiv titolo "Medioevo in Vespa". L’evento, che ha portato circa 250 Vespe con conducenti e accompagnatori alle porte della Tuscia, ha saputo unire la passione per le due ruote più famose d’Italia con la bellezza senza tempo del borgo medievale di Orte.

Arrivi da tutta Italia: dalla Romagna, dal Veneto, dal Piemonte, dalla Campania, senza contare la nutrita partecipazione dei Club del Lazio, dell’Umbria e delle regioni limitrofe. Un colpo d’occhio impressionante per la cittadina viterbese, addobbata a festa con le bandiere delle sede contrade medievali, simbolo dell’Ente Ottava Medievale, che ha contribuito a rendere ancora più speciale l’atmosfera.

Il percorso ha toccato alcuni dei luoghi più affascinanti del territorio attraversando Bomarzo, Chia, Soriano nel Cimino, Vignanello, Vasanello e Bassano in Teverina, offrendo ai partecipanti un'esperienza completa tra curve, paesaggi mozzafiato e accoglienza autentica. Soddisfatto il presidente del Vespa Club Orte, Michele Pulcini. "È stato un evento oltre le aspettative - ha dichiarato - con una partecipazione calorosa e appassionata. Una giornata di festa, condivisione e promozione del territorio".

Pubblicità

Entusiasta e divertito anche Nunzio Bonanno, responsabile della Commissione Turistica del Lazio e presidente del Vespa Club Roma, che ha elogiato l’accoglienza ricevuta: "Un tripudio di dolci fatti in casa, lo spettacolo degli Sbandieratori e due percorsi pensati per tutti. Uno tra i sotterranei di Orte e uno verso una fiera medievale nei dintorni. Il pranzo finale è stato davvero memorabile, servito in una taverna a tema, con piaT tradizionali come le pappardelle al cinghiale e il vino nelle brocche di ceramica”.

"Medioevo in Vespa" si è rivelato un raduno originale e coinvolgente, che ha messo in luce la passione, la creatività e la determinazione del giovane Vespa Club di Orte. Un debutto in grande stile che promette di diventare un appuntamento fisso per tutti gli amanti della Vespa e delle bellezze italiane.