Consiglio Distrettuale Fidapa all'insegna del confronto e dell'amicizia

Domenica 7 novembre è stata una giornata ricca di momenti emozionanti per le socie della Fidapa Bpw Italy del Distretto Centro. Ad Orvieto, infatti, come annunciato si sono date appuntamento numerose fidapine giunte da quattro regioni: Umbria, Lazio, Toscana e Marche. Ha dato vita a questa occasione la prima riunione del Consiglio Distrettuale a guida Anna Maria Turchetti, che ha magistralmente diretto i lavori. Presso la Sala dei Quattrocento del Palazzo del Capitano del Popolo si è svolto l’incontro con le neoelette presidenti di sezione, occasione preziosa per intrecciare relazioni e stabile rapporti di conoscenza. Le presidenti hanno presentato i loro programmi, molti dei quali incentrati sul 25 novembre, la Giornata contro la violenza sulle donne. In questa parte iniziale sono emerse molte occasioni di confronto, idee e progetti interessanti.

Anna Maria Turchetti ha condotto la regia dell’evento ed ha presentato il suo programma mettendo in evidenza le linee guida del biennio 2021-23: l'importanza del lavoro di squadra, la necessità della condivisione e del confronto sinergico senza prevaricazioni. Questi principi sono stati ribaditi anche dalla presidente nazionale Fiammetta Perrone che nel suo discorso ha sottolineato anche il rilievo assunto dagli strumenti informatici e dalla rete, specialmente dopo il difficile biennio appena trascorso, nel quale le piattaforme e gli incontri on-line hanno costituito una irrinunciabile risorsa. Nella parte aperta al pubblico il sindaco Roberta Tardani ha sottolineato il successo che la città di Orvieto ha ottenuto quest’anno come attrattiva turistica ed ha anticipato la kermesse di eventi che avranno luogo per le festività natalizie.

A fare gli onori di casa la presidente della Sezione di Orvieto, Francesca Compagnucci, che ha ringraziato Anna Maria Turchetti per aver scelto la nostra città come sede per l’evento distrettuale e le presenti per gli stimoli che hanno saputo suscitare e la coesione manifestata. Infine il passaggio della campana tra Sandra Boldrini, presidente uscente, ed Anna Maria Turchetti, presidente del Distretto Centro per il biennio 2021-23. Prima di concludere la cerimonia sono stati consegnati gli attestati di merito alle socie che si sono distinte nella vita associativa. Momento particolarmente suggestivo ed emozionante: la visione di due video contro la violenza sulle donne, tema imprescindibile per un'associazione come Fidapa.

Nel corso della mattinata sono stati consegnati due riconoscimenti alle past president nazionali Pia Petrucci e Pinella Bombaci - già coordinatrice Bpw Europe - e Rossella Poce, rappresentante Fidapa in Lef Italia, per il loro impegno, le brillanti capacità e la grande disponibilità dimostrata durante tutto il loro percorso. Dopo il pranzo, a coronamento di una corposa ma significativa giornata, la visita guidata al Teatro Mancinelli ha appagato gli occhi delle fidapine che hanno molto apprezzato le molteplici bellezze della città.