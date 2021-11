Ad Orvieto la prima riunione del Distretto Centro della Fidapa Bpw Italy

sociale

Si terrà ad Orvieto la prima riunione del Distretto Centro di FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) BPW Italy. Domenica 7 novembre, alle 10, nella Sala dei Quattrocento del Palazzo del Capitano del Popolo, la neo-eletta presidente, Anna Maria Turchetti, coadiuvata dal suo staff – Beatrice Vannini (vice presidente), Concetta Di Palo (segretaria), Stella Brozzetti (tesoriera) e Sandra Boldrini (past president) – ha dato appuntamento alle presidenti delle 41 sezioni che, distribuite nell’area di ben quattro regioni (Toscana, Umbria, Lazio e Marche), costituiscono il Distretto Centro.

Presenzieranno all’incontro la presidente nazionale, Fiammetta Perrone, la past, Pia Petrucci, Giuseppina Bombaci, già coordinatrice BPW Europe e Rossella Poce, rappresentante presso il Coordinamento Italiano della LEF (Lobby Europea delle Donne). Dopo il Consiglio riservato alle presidenti di sezione o alle loro delegate, i lavori continueranno con la cerimonia del passaggio delle consegne tra Sandra Boldrini, presidente del biennio 2019-21, ed Anna Maria Turchetti, presidente dell’attuale biennio, e con il conferimento di premi e menzioni speciali alle socie che si sono particolarmente distinte nella vita associativa.

Questo momento, che inizierà alle 12, è aperto a tutte e costituirà un'occasione per conoscersi e familiarizzare, tanto preziosa dopo un periodo particolarmente segnato dalle limitazioni imposte dalle misure anti Covid. La capienza della Sala dei Quattrocento consentirà il rispetto del distanziamento e potrà contenere in completa sicurezza le ospiti che giungeranno da tutto il Distretto, ovviamente munite di Green Pass che verrà controllato all’ingresso.

Alle partecipanti il consesso offrirà fattive opportunità di confronto,delineandosi come un costruttivo incentivo verso la coesione, la condivisione di esperienze e l’attuazione della “sorellanza”, valore fondante dello spirito associativo. Dopo il pranzo il programma continuerà con la visita guidata in Duomo, il "giglio d’oro" delle Cattedrali, oppure al Teatro Mancinelli, vero e proprio gioiello dell’architettura ottocentesca. Questo primo incontro del Distretto Centro ad Orvieto non solo costituisce un grande onore per la locale sezione dell’Associazione, ma rappresenta anche per la città un positivo strumento di promozione del territorio e delle sue eccellenze.