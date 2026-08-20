"Ospitalità ed accoglienza fanno parte della nostra identità e non possono essere considerate una ricompensa"

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Augurandosi di chiudere qui "una vicenda di cui avremmo fatto volentieri a meno", il sindaco e assessore al Turismo Roberta Tardani, dopo la raffica di commenti, molti dei quali anche offensivi, legati al post di Ludovica Cioria, vicepresidente del Consiglio Comunale di Torino, fa un richiamo alla responsabilità nell'uso dei social.

"Prima di pubblicare, soprattutto quando si chiamano in causa persone, attività e città - afferma - è sempre necessario verificare e riflettere sulle conseguenze. Che possono sfuggire di mano. E soprattutto chi ricopre ruoli pubblici dovrebbe sapere a cosa si può andare incontro. Ringrazio per le sue parole l’assessore regionale al Turismo, Simona Meloni, che da amministratice conosce bene quanto lavoro, impegno e passione c’è dietro la valorizzazione delle nostre città e dell’Umbria intera.

Mi ha fatto particolarmente piacere ricevere in queste ore tanti messaggi da tutta Italia, molti anche da Torino, evidentemente incuriositi da questa singolare vicenda che ci ha legati.Persone diverse che hanno sentito il bisogno di raccontarmi le loro esperienze a Orvieto, le sue bellezze e la sua capacità di accogliere. È questa la risposta più bella e per tutti noi credo anche un motivo di orgoglio".

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"Credo sia importante ricordare - prosegue il primo cittadino - una cosa semplice: l'ospitalità e l’accoglienza fanno parte della nostra identità e non possono essere considerate una ricompensa". Chiaro il riferimento alla proposta avanzata da "Destinazione Orvieto" e accolta dall'esponente politica piemontese.

"Sono valori che la nostra città - conclude il sindaco - esprime ogni giorno, con naturalezza, generosità e con il lavoro appassionato di tante persone a cui non servono 'polemiche inutili e dannose' come le ha definite il presidente di Confcommercio, Stefano Malentacchi. La vicenda finisce qui. Senza rancori. Ma con una certezza: la nostra città è molto più forte di un post sui social. È una comunità e una storia che ogni giorno si racconta attraverso le persone che la vivono e autenticamente la fanno conoscere".