Dalla Regione 12,9 milioni di euro per la realizzazione del secondo stralcio della Complanare

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La Giunta Regionale, su proposta dell’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco de Rebotti, ha approvato la convenzione per la realizzazione della “Strada Complanare - 2° Stralcio 1° Lotto - Orvieto”, intervento strategico finanziato nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) 2021-2027 e inserito nel quadro dell’accordo per la coesione sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Umbria. Per l’intervento è previsto un finanziamento complessivo di 12,9 milioni di euro, cifra già indicata tra le opere strategiche candidate e finanziate nell’ambito della programmazione Fsc 2021-2027 della Regione Umbria. L’opera rappresenta un passaggio rilevante per il potenziamento del sistema infrastrutturale dell’area orvietana e si inserisce tra gli interventi strategici individuati dalla programmazione regionale per rafforzare accessibilità, sicurezza della mobilità e connessioni tra i principali poli urbani, produttivi e di servizio del territorio.

"L'approvazione della convenzione per la realizzazione della complanare – conferma l’assessore De Rebotti – rappresenta un risultato concreto per il territorio orvietano e per l’intera Umbria. Si tratta di un’opera attesa e strategica, capace di migliorare la sicurezza della circolazione, rafforzare i collegamenti con il polo ospedaliero e con le aree produttive, sostenere lo sviluppo economico locale e rispondere in modo più efficace alle esigenze di cittadini e imprese. La sinergia istituzionale tra Regione Umbria e Comune di Orvieto ci consente di trasformare la programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione in un intervento reale, utile e misurabile per la comunità locale, in una logica di modernizzazione infrastrutturale e sostenibilità ambientale”.

Il progetto riguarda il prolungamento del collegamento stradale tra la Strada Regionale 205 Amerina e la Strada Regionale 71 Umbro Casentinese verso nord-ovest, in affiancamento all’asse dell’A1, fino alla località Pian dei Poveri, superando gli attuali limiti della viabilità vicinale esistente, non adeguata al transito dei mezzi pesanti. La nuova infrastruttura è infatti finalizzata a migliorare in modo significativo la mobilità e l’accessibilità territoriale, garantendo un collegamento più diretto e funzionale tra Orvieto Scalo, Ciconia e le aree strategiche collocate a est dell’autostrada, compreso il polo ospedaliero, consentendo di alleggerire il traffico nei centri abitati di Orvieto Scalo e Sferracavallo, riducendo il passaggio dei mezzi pesanti nelle aree urbane e contribuendo a un incremento della sicurezza stradale, della vivibilità e della qualità ambientale.

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Sotto il profilo economico, la realizzazione della complanare rafforzerà il collegamento tra le aree produttive del territorio e il casello autostradale di Orvieto, con effetti positivi sulla logistica, sulla movimentazione delle merci e sulla competitività del sistema imprenditoriale locale. Il percorso programmato arriva fino a Pian dei Poveri, mentre un successivo lotto completerà il collegamento verso la zona industriale di Bardano.

Il Comune di Orvieto è individuato quale soggetto attuatore dell’opera, con responsabilità sulla progettazione esecutiva e sull’esecuzione dei lavori, secondo le modalità previste dalla convenzione e nel rispetto del cronoprogramma attuativo, che prevede che la progettazione sarà completata nel primo semestre 2026, mentre l’avvio della realizzazione delle opere è previsto nel secondo semestre del 2026. Il completamento dell’intervento è programmato nel primo semestre del 2030. L’attuazione dell’intervento sarà accompagnata da un sistema di monitoraggio continuo, con verifiche periodiche sullo stato di avanzamento, nel quadro delle regole di attuazione, controllo, comunicazione e pubblicità previste dall’Accordo per la Coesione dell’Umbria 2021-2027.