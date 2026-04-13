Liste d'attesa e prenotazioni Cup, la Regione chiarisce il funzionamento del sistema

politica

In merito a un video diffuso sui canali social nei giorni scorsi, relativo al tema delle liste d'attesa e al ruolo delle farmacie nel sistema di prenotazione, la Direzione Regionale Salute e Welfare dell'Umbria e le Aziende Sanitarie Regionali ritengono necessario fornire un chiarimento puntuale e documentato, al fine di evitare la diffusione di informazioni non corrette o fuorvianti nei confronti dei cittadini.

Il sistema regionale di prenotazione consente l'inserimento delle prestazioni sanitarie agli sportelli Cup sia per quelle gestite tramite farmacia sia per quelle non gestite dalle farmacie. Si tratta di un sistema integrato, strutturato e sottoposto a precise regole operative, che garantisce l'accesso alle prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio regionale. Eventuali criticità riferite a singoli casi, a specifiche ricette o a modalità operative non corrette non possono essere presentate come una condizione generalizzata del sistema. Generalizzare situazioni episodiche configura una rappresentazione distorta della realtà, non corrispondente all'effettivo funzionamento della rete di prenotazione regionale.

La gestione impropria delle ricette può compromettere principi fondamentali quali equità, trasparenza e imparzialità nell'accesso alle prestazioni sanitarie. Questi principi non sono mere dichiarazioni di intenti, ma fondamenti operativi che disciplinano il governo delle liste d'attesa, unitamente all'appropriatezza clinica e al rispetto delle classi di priorità. Il rispetto di tali principi è condizione necessaria per garantire che ogni cittadino acceda alle cure nel rispetto del proprio bisogno clinico, senza disparità di trattamento legate a fattori esterni o a pratiche difformi dagli standard previsti.

Pubblicità

La Direzione Regionale richiama con particolare attenzione il tema della riservatezza. L'eventuale esposizione pubblica di dati riconducibili agli assistiti — anche in forma indiretta o parziale — è considerata una condotta inappropriata e grave, in special modo in ambito sanitario, dove la tutela della privacy riveste carattere di assoluta priorità. La diffusione, anche a fini di critica o denuncia pubblica, di informazioni che possano identificare direttamente o indirettamente i pazienti è in contrasto con le vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali e con i principi etici che devono ispirare ogni attività connessa alla sanità pubblica.

La Direzione Regionale Salute e Welfare e le Aziende sanitarie dell'Umbria continueranno a vigilare sul corretto funzionamento del sistema di prenotazione, anche attraverso i percorsi di garanzia previsti a livello sovra-aziendale, con l'obiettivo di assicurare parità di accesso e rispetto delle priorità cliniche per tutti i cittadini. Con riferimento alla vicenda in oggetto, sono in corso tutte le valutazioni del caso in merito a ulteriori iniziative da portare nelle sedi competenti. Le istituzioni sanitarie regionali si riservano di procedere nelle forme e nei tempi opportuni, nel rispetto dei ruoli istituzionali e delle procedure previste dall'ordinamento vigente.