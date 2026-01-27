Lampioni del Mancinelli in restauro. In dirittura d'arrivo la ricollocazione?

politica

Potrebbero finalmente tornare al loro posto a metà febbraio i quattro antichi lampioni, assenti da tempo dalla facciata del Teatro Mancinelli, il primo edificio pubblico ad essere illuminato, perché in restauro. Questa, almeno, la tempistica indicata dal sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, nello spiegare che si è trattato di un lavoro eseguito da un artigiano con tutte le accortezze e i tempi del caso, evidentemente protrattisi.

A far notare come paradossale il fatto di aver intitolato proprio "In luce”, in omaggio ad Aldobrando Netti che portò l’illuminazione sulla Rupe, lasciando poi spenta la facciata, la Stagione di Prosa è il consigliere comunale Pd, Federico Giovannini, convinto anche dell’opportunità di intitolare una via o una piazza all’ingegnere narnese di Stifone, ma orvietano nei fatti.

A lui, la città deve l'impianto realizzato nel 1896 e un capolavoro di archeologia industriale come la centrale idroelettrica di Sugano, in funzione fino al 1945. "Nel 2025, anno in cui ricorreva il centenario dalla scomparsa – si legge nei manifesti diffusi in questi giorni dal Partito democratico – questa Amministrazione Comunale non è riuscita né a ricordarlo degnamente, né a ricollocare i lampioni".



L'argomento era stato oggetto ad agosto di un'interrogazione consiliare da parte dei gruppi di opposizione con cui si chiedeva di predisporre un programma di celebrazioni adeguate in occasione del centenario della scomparsa di una "figura di spicco del progresso tecnico e civile". L'anniversario principale che riguarda Orvieto, in ogni caso, cadrà ad aprile quando ricorreranno i 130 anni dall'illuminazione della città.



Intanto, al di là della facciata del teatro cittadino, mentre sono terminati gli interventi sul resto del territorio comunale e si sta per programmare l’implementazione dei punti luce dove necessario, il Comune è in attesa anche delle indicazioni della Soprintendenza per avviare la sostituzione dell’illuminazione pubblica del centro storico con lampade a led.