politica

Nell'ultima seduta del Consiglio Comunale il consigliere Federico Giovannini (Pd) ha chiesto se l'Amministrazione Comunale di Orvieto stia valutando di partecipare al bando "Sport Missione Comune 2025" in scadenza martedì 30 settembre per la riqualificazione delle strutture sportive.

“Cerchiamo di cogliere - ha risposto il sindaco Roberta Tardani - qualunque opportunità che ci si pone davanti. Qui parliamo di un bando che non prevede finanziamenti a fondo perduto ma di un bando che prevede un mutuo a tassi agevolati. Gli uffici stanno dunque valutando la partecipazione anche alla luce della possibilità di contrarre nuovi mutui.



Stiamo facendo un lavoro importante di riqualificazione e di rigenerazione su tutti gli impianti sportivi: le palestre sono state oggetto di interventi di efficientamento energetico con fondi che siamo riusciti a ottenere, abbiamo finanziato direttamente i lavori sullo Stadio Muzi e sull’Antistadio Achilli, abbiamo pronto il progetto di riqualificazione del campetto di Ciconia che avrà un manto in sintetico e che approveremo in Giunta tra qualche giorno, stiamo predisponendo anche il progetto per il campo di Morrano, mentre sulla piscina sono stati fatti interventi e sono in programma altri”.