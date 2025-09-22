Spazi sostenibili ad uso delle associazioni e dei cittadini, il Consiglio dice sì

politica

Nella seduta di venerdì 19 settembre il Consiglio Comunale di Orvieto ha approvato con 8 voti favorevoli - sindaco Tardani, Olimpieri, Panzetta, Moscetti, Casasole, Celentano (Civitas), Perali (Fratelli d'Italia), Gialletti (Forza Italia) - e 5 contrari - Croce, Giovannini (Partito Democratico), Palazzetti (Proposta Civica), Caiello e Di Loreto (Gruppo Misto) - la mozione per spazi sostenibili ad uso delle associazioni e dei cittadini presentata dai gruppi di minoranza e modificata con l'emendamento proposto dal sindaco Roberta Tardani, approvato con 8 voti favorevoli e 5 contrari. Con l'atto emendato approvato si impegna il sindaco e la Giunta "a valutare, nell’ambito della co-progettazione per la realizzazione e la gestione della Casa della Cultura, la possibilità di individuare spazi, eventualmente anche gratuiti, per le associazioni cittadine per lo svolgimento di iniziative di carattere culturale e sociale".