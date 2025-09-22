Concessione gratuita di spazi comunali alle associazioni, Casasole (Civitas) a Croce: "Figli e figliastri"

politica

Di seguito la lettera aperta che la consigliera comunale Beatrice Casasole (Civitas) ha indirizzato alla capogruppo consiliare del Partito Democratico, Cristina Croce, relativa alla concessione gratuita di alcuni spazi pubblici comunali ad associazioni del territorio.

Gentilissimo consigliere Croce,

attuale capogruppo Pd ed ex vicesindaco ed assessore alle Politiche Sociali nel quinquennio 2014-2019, vorrei rappresentarle alcune considerazioni sugli spazi pubblici comunali da concedere gratuitamente alle Associazioni del territorio, da Lei promossa in una mozione discussa nell’ultimo Consiglio Comunale.

Di fronte alla questione della concessione degli spazi pubblici, ho l’obbligo di ricordare quando l’Associazione “Diamoci una mano”, le cui finalità sono quelle di sostenere le persone indigenti e con difficoltà di inserimento sociale, chiese all'Amministrazione di cui Lei era assessore alle Politiche Sociali degli spazi pubblici dove poter depositare derrate alimentari ed altri beni di prima necessità che sarebbero dovuti essere consegnati a soggetti fragili del territorio orvietano. Ricordo anche che l’Associazione aveva anche dato la disponibilità di pagare un affitto in favore del Comune.

Ci venne risposto che “il Comune non aveva spazi da concedere, neanche a fronte del pagamento di un affitto”. Questa risposta, secca e lapidaria, la vivemmo come un segno di totale disinteresse da parte della Giunta Germani verso un “servizio” che i membri dell’Associazione Diamoci una mano facevano (e fanno) per raccogliere beni di prima necessità per le famiglie in difficoltà.

Caro consigliere Croce, oltre al danno subimmo anche una pesante beffa; infatti, appena un mese dopo la richiesta avanzata dell’Associazione venimmo a conoscenza che l’Amministrazione di cui Lei era Vice Sindaco ed Assessore alle Politiche Sociali concesse, con un contratto di comodato gratuito, uno spazio presso la ex Scuola Media di Orvieto Scalo ad una Associazione di tartufai avente scopo di lucro.

Un comportamento grave che dimostra come durante quegli anni vi fossero “figli e figliastri” e che tutte le parole in difesa del “sociale” erano solo una cortina fumogena per nascondere la difesa dei soliti garantiti. In conclusione, sarebbe interessante sapere perché oggi Lei perora la causa di concedere alcuni spazi pubblici gratuiti alle Associazioni cittadine mentre quando era assessore preferiva concedere gli spazi pubblici a chi agiva per scopi di lucro (legittimi, sia chiaro) rispetto alle Associazioni benefiche e di volontariato.

Cordiali saluti

Beatrice Casasole,

consigliere comunale Gruppo "Civitas"