Palazzetto dello Sport, FdI: "La verità oltre la propaganda. Un percorso serio e condiviso, non una bandiera di partito"

politica

In merito alle recenti dichiarazioni trionfalistiche del Partito Democratico e del sedicente Movimento 5 Stelle sull’annunciata realizzazione del nuovo impianto sportivo, ci preme ristabilire la verità dei fatti, al di là della propaganda e delle mistificazioni. È bene ricordare che il percorso dell’Amministrazione Comunale non è certo nato da un post su Facebook o da un articolo di giornale, ma da un serio e responsabile lavoro istituzionale. Già nel Consiglio Comunale del 22 aprile, in risposta ad un’interrogazione, il sindaco Roberta Tardani aveva chiaramente affermato che si stava valutando l’ipotesi progettuale, confermando l’attenzione e l’impegno dell’Amministrazione sul tema. Ciò è avvenuto ben prima del caos mediatico scatenato ad arte dalle opposizioni.

Non solo: a differenza di chi usa lo sport solo come terreno di scontro politico, l’Amministrazione ha scelto il dialogo. È stato infatti organizzato un incontro con tutte le associazioni sportive interessate, che si è tenuto venerdì scorso alla presenza dell’assessore lavori pubblici e sport, Pizzo. Durante l’incontro, sono state illustrate nel dettaglio le caratteristiche tecniche e dimensionali della struttura. Le stesse associazioni, con senso di responsabilità e spirito costruttivo, hanno espresso pieno apprezzamento per le delucidazioni fornite, riconoscendo che si tratta di una struttura funzionale e coerente con le reali necessità del territorio. Altro che “megapalazzetto”: parliamo di un impianto concreto, utile e sostenibile.

Dispiace constatare che il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle continuino a preferire la disinformazione e la distorsione della realtà pur di costruirsi uno spazio politico. Parlano di “palazzetto” senza neanche sapere di cosa si tratta, tentando di spacciare per vittoria propria ciò che è frutto dell’impegno quotidiano di chi governa la città con serietà e visione.

Pubblicità

La nostra Amministrazione non si piega ai toni da stadio e alle sceneggiate da tastiera: preferiamo ascoltare, valutare, condividere. È così che si costruiscono le soluzioni, non con i titoloni acchiappavoti. Il futuro dello sport orvietano non sarà ostaggio di chi agita bandiere per nascondere la propria inconsistenza. Sarà il frutto di un lavoro responsabile, partecipato e rivolto esclusivamente al bene della comunità.

Fratelli d’Italia Orvieto