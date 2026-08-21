A proposito di energie rinnovabili e fotovoltaici galleggianti

opinioni

di Sergio Zanchi

Salve miei concittadini e scusate se dovrete ancora sopportarmi leggendo alcune mie idee che cercano di risolvere i vari problemi che insistono ad Orvieto e nel nostro territorio. Oggi prendo spunto dall'articolo letto su Orvietonews.it riguardo al progetto di un impianto fotovoltaico sul Lago Trasimeno e, per non lasciare spazio a nessun dubbio, dico anzi lo scrivo che sono d’accordissimo alla realizzazione di quest’ultimo.

Il caso vuole che avevo scritto una proposta analoga con una Pec datata 15 luglio e indirizzata alla Regione Umbria e al Comune di Orvieto nella quale consigliavo di installare un mega impianto fotovoltaico sul Lago di Corbara. Naturalmente questa mia proposta ha una validità per me e, soprattutto credo che potrebbe avere un basso impatto ambientale e paesaggistico sul territorio.

Questo mega impianto potrebbe anche in parte soddisfare la produzione di corrente da fonti rinnovabili che l’Europa e il nostro Governo chiedono a tutte le regioni d’Italia. Naturalmente questo impianto andrebbe a beneficio di tutti coloro che vogliano aderire ad una Cer, comuni compresi. Si discute tanto animatamente su dove e non posizionare gli impianti fotovoltaici e la politica, secondo me, vuole solo cavalcare il malcontento dei detrattori delle energie rinnovabili.

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Per favore, miei concittadini, provate a non favi rappresentare da chi non vuole che il progresso avanzi, ma nformatevi anche in proprio su questa nuova tecnologia green e, se ritenete che sia da approfondire, chiedete ai vostri Comuni di promuovere conferenze dove si invitano scienziati esperti del settore che avranno modo di spiegarci a tutti noi in modo comprensibile questa nuova frontiera dell’energia. Ringrazio in anticipo coloro che avranno voglia di scrivere i loro pensieri e diffonderli sui nostri giornali online.

Un "caloroso" saluto dal vostro concittadino.