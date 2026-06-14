Jazz, nella pellicola del suono di Salvatore Pastore al Campania Teatro Festival anche la musica di Orvieto

Campania Teatro Festival

cultura

di Livia Di Schino

Jazz: la pellicola del suono con fotografie di Salvatore Pastore. Tra le curiosità del Campania Teatro Festival e delle sue proposte a corredo delle rappresentazioni, la pagina orvietana e del suo jazz che trova uno spazio nella più ampia mostra partenopea che ha visto il taglio del nastro a Palazzo Reale, in occasione della 19esima edizione del Campania Teatro Festival a Napoli, venerdì 12 giugno, giorno in cui è andato in scena il primo spettacolo.

La mostra, che si protrarrà fino a domenica 12 luglio, presenta una selezione di stampe fine art e racconta la stagione del jazz tra il 1990 e l'inizio del 2000: dall'energia di Pat Metheny al Palapartenope alla poesia di Michel Petrucciani all'Augusteo, e poi Wayne Shorter, Charlie Haden, Kenny Barron, Billy Cobham, Chick Corea, Ron Carter, Bob Berg, Toots Thielemans, accanto a figure della scena jazz italiana come Enrico Pieranunzi, Peppe Servillo, Fabrizio Bosso, Javier Girotto, Marco Zurzolo, Aldo Vigorito, Francesco Nastro, Giuseppe La Pusata e Giulio Martino.



L'allestimento raccoglie un archivio d'autore rimasto a lungo nei cassetti del fotografo Salvatore Pastore e propone immagini scattate live nei club e nei festival. Una delle più creative del racconto per immagini, rende protagonista proprio il movimento, il movimento dell'immagine dell'artista, prima ancora della bellezza degli strumenti e dell'esibizione stessa. Energia che si fa musica.

Non solo immagini, però. Lungo il percorso, infatti, accanto a ciascuna fotografia, un Qr-Code consente di ascoltare i brani di quel periodo musicale, ricomponendo per il visitatore il legame tra immagine e suono. Una storia musicale quindi che prende sì forma tra gli sguardi, strumenti ed energia tra chi la fa e chi di rimando la vive, ma non trascurando l'aspetto più importante... quello del continuo divenire dell'arte in note.