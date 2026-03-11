"A casa tutti bene", dal cinema al teatro con Giuseppe Zeno e Anna Galiena

cultura

di D.P.

"Portare 'A casa tutti bene' a teatro è per me un’avventura importante, oltre che una naturale evoluzione della storia. L’unità di luogo e di tempo, concentrata nella casa di famiglia, si adatta perfettamente al linguaggio teatrale, trasformando il palco in un microcosmo dove esplodono le dinamiche familiari. Il teatro amplifica l’intensità emotiva dei personaggi, rendendo il pubblico partecipe delle loro fragilità e tensioni. È un racconto universale in cui ognuno può riconoscersi, trovando nei complessi legami familiari un riflesso delle proprie esperienze".

Parola di Gabriele Muccino, regista del film campione d’incassi – oltre 4,4 milioni di euro nei primi dieci giorni e rimasto al primo posto per due weekend consecutivi – "Le cose non dette", ma anche di "A casa tutti bene", trasposizione teatrale dell’omonima pellicola, scritta con Paolo Costella, del 2018 seguita da otto puntate reboot della miniserie televisiva in esclusiva per Sky del 2020, di scena al Teatro Morlacchi di Perugia mercoledì 11 marzo alle 20.45, giovedì 12 marzo alle 19.30, venerdì 13 marzo alle 20.45, sabato 14 marzo alle 18 e domenica 15 marzo alle 17.





"Con questo adattamento voglio offrire un’esperienza intima e profonda, che catturi l’essenza della famiglia, con le sue imperfezioni e i suoi conflitti" suggerisce il regista che firma il suo esordio teatrale, insieme a Marcello Cotugno e Irene Alison. Sul palco Giuseppe Zeno ed Anna Galiena, con Alice Arcuri, Maria Chiara Centorami, Lorenzo Cervasio, Simone Colombari, Vera Dragone, Sandra Franzo, Alessio Moneta, Celeste Savino ed Ilaria Carabelli. Undici interpreti al servizio della storia di una famiglia che si riunisce nella casa storica per festeggiare l’80esimo compleanno della madre.

L'incontro farà deflagrare antichi conflitti e nuove tensioni. Come anticipato, lo spettacolo – coproduzione Best Live e Teatro Stabile d’Abruzzo – porterà a spiare le articolate relazioni attraverso le dinamiche che si svilupperanno e a rispecchiarsi in umane speranze, innamoramenti e successivi tradimenti, nell’affannarsi dei personaggi e nel loro disperato bisogno di credere in un futuro migliore.





È possibile prenotare al Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria al numero 075.57542222, dal lunedì al sabato dalle 17 alle 20. Al Botteghino del Teatro Morlacchi di Perugia – numero telefonico 075.5722555 – la prevendita dei biglietti viene effettuata dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.30, il sabato dalle 17 alle 20. Acquisto online su www.teatrostabile.umbria.it.