Con Loretta Lovisa il Merletto di Orvieto vola a Tokyo

Ad ottobre la borsa interamente lavorata a mano dalla merlettaia orvietana Loretta Lovisa era stata inserita, insieme ad altre tre, nella collezione della prestigiosa maison Fendi. È sull'onda di quell'esperienza che, nell'ambito del progetto "Hand in Hand", che vede le tecniche artigianali locali al servizio dell'iconica borsa "Baguette" come strumento esclusivo per celebrare l'eccellenza del Made in Italy con preziose edizioni limitate, il Merletto di Orvieto è volato a Tokyo.

Nella Capitale del Giappone Loretta Lovisa, socia fondatrice e membro del direttivo della Corporazione delle arti del ricamo e tessili italiane, associazione nazionale di categoria degli insegnanti di arti di filo, alla quale quest'anno CNA ha assegnato anche il Pialletto d'Oro, ha tenuto un workshop pratico rivolto a giovani giapponesi, vip ed influencer orientali, desiderosi di apprendere le tecniche della lavorazione, carpendo i segreti del mestiere.

Oltre a lei a rappresentatare oltreoceano l'Umbria anche Marta Cucchia del Laboratorio Brozzetti di Perugia e ancora da Marianna D'Aquino per la Basilicata e Stefania Gabrielli, dipendente Fendi, che ha illustrato le caratteristiche del modello “Peekaboo” nell'ambito del progetto che coinvolge diverse regioni italiane legate a doppio filo, è il caso di dirlo, all'artigianato artistico. "È stato un vero onore - afferma Loretta Lovisa - poter portare un po' di questa arte appresa da bambina e reinterpretata in chiave personale e moderna".

"In Oriente - aggiunge - ho toccato con mano quanto interesse susciti la produzione di eccellenza e di creatività del Made in Italy. Una tradizione antica, la nostra, che speriamo abbia sempre maggiore risalto. È con queste motivazioni che dal 2019 siamo nel progetto per il riconoscimento del merletto a patrimonio dell’umanità Unesco". A volare in Giappone, intanto, è stata idealmente l'intera città dal momento gli schermi hanno proiettato suggestive immagini con vedute panoramiche di Orvieto.

Con questo stesso spirito di promozione turistica sabato 27 e domenica 28 maggio, dalle 10 alle 20, nell'ambito dell'undicesima edizione di “Orvieto in Fiore”, le originali creazioni in merletto saranno in mostra in Piazza Gualterio, in prossimità della Chiesa di San Giuseppe.