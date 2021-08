Dodi Battaglia e Francesco Moser a "Civita Luogo del Pensare"

cultura

Entra nel vivo il calendario di incontri del festival "Civita Luogo del Pensare". Sabato 14 agosto, alle 21, a Civita di Bagnoregio, in Piazza San Donato, arrivano lo storico chitarrista dei Pooh, Dodi Battaglia, e il campione del ciclismo Francesco Moser. Un'intervista doppia per raccontare due grandi storie. Il mese di giugno 2021, infatti, ha segnato un grande traguardo per entrambi, quello dei 70 anni. Le loro vite e le loro carriere sono raccontate in due libri pubblicati di recente da Azzurra Music.

Il pistard azzurro presenterà il suo libro "Francesco Moser. Come un ragazzino di una valle del Trentino è andato alla conquista dell’Italia e del Mondo" scritto dal giornalista sportivo Beppe Conti con la prefazione di Bernard Hinault. Dodi Battaglia presenterà, invece, il libro "Le mie 60 compagne di viaggio", che ripercorre la carriera del più grande chitarrista italiano attraverso immagini, aneddoti e curiosità di tutte le 60 chitarre della sua collezione personale e il suo nuovo album "Inno alla musica". L’ingresso all’evento è gratuito fino a esaurimento posti nel rispetto delle normative anti Covid-19. Necessario il Green Pass per accedere allo spazio.