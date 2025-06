"Orvieto per la Palestina". Un corteo di 500 persone grida: "Salviamo Gaza!"

cronaca

"Oltre 500 persone ad Orvieto per dire no alla guerra totale, per il diritto del popolo palestinese, contro la politica aggressiva dello Stato di Israele e il silenzio dell’Europa sul genocidio in corso". Così Articolo 21 all'indomani della manifestazione "Orvieto per la Palestina" che, come annunciato, si è svolta sabato 14 giugno muovendo da Piazza Cahen a Piazza della Repubblica. Un'iniziativa, quella promossa dal Coordinamento Orvietano per la Palestina, con il sostegno di Articolo 21 alla quale hanno aderito Pd, Movimento 5 Stelle, Cgil, Spi, Agesci - Delegazioni di Orvieto e Bolsena, i Coordinamenti Territoriali Anpi di Orvieto e Amelia, e decine di associazioni culturali.





"Una bella giornata - il commento - nella quale stride il silenzio del Comune di Orvieto che non solo non ha aderito, ma non ha inviato né messaggi né suoi rappresentanti. Particolarmente commovente l’intervento di Safwat Khaluot, giornalista di Al Jazeera, che ha denunciato la tragica situazione della popolazione di Gaza dove manca tutto, cibo, medicinali, acqua, e oggi anche il blocco di internet, unico strumento per documentare la tragedia da parte dei coraggiosi reporter palestinesi, che hanno pagato con la vita il lavoro di denuncia e documentazione, sono oltre 230 quelli che sono stati uccisi dall'Esercito Israeliano, spesso anche le loro famiglie, Safwat ha fatto appello affinché sia possibile che i giornalisti italiani, europei e mondiali possano entrare a Gaza e Cisgiordania per anche loro possano testimoniare questa autentica tragedia in corso".