"Le felicitazioni più vive a Padre Fabio Baggio per la nomina al soglio cardinalizio"

Riserva Biosfera Unesco Monte Peglia

ambiente

"La Riserva della Biosfera Unesco del Monte Peglia esprime le felicitazioni più vive per la nomina al soglio cardinalizio di Padre Fabio Baggio, sottosegretario al Pontificio Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e per la Sezione Migranti e Rifugiati. Padre Baggio è studioso profondo ed attento dei temi della interculturalità, degli scenari di sviluppo attuali e delle correlazioni tra mutamenti climatici e fenomeni migratori e diritti umani temi che sono e devono essere centrali per tutte le Istituzioni che si pongono il tema del rafforzamento della coesione nazionale e internazionale, e che sono sempre stati essenziali per la Riserva della Biosfera Unesco del Monte Peglia, Riserva MAB Unesco dell’Umbria.





Presso la Scuola Lingue Estere dell’Esercito proprio il 31 maggio 2023 promuovemmo approfondimenti rilevanti sui temi delle correlazioni tra "Clima e diritti umani" e presso l’Università per Stranieri sui temi della centralità della "diplomazia climatica" per la soluzione delle crisi e dei conflitti spesso di origine climatica, con la presenza dell’Ambasciatore di Francia Christian Masset, adesso con nostro onore Presidente onorario di questa Riserva Mondiale dell’Unesco. Parlando nell’alto Piemonte in occasione del decennale della Riserva della Biosfera Unesco del Monviso, su cortese invito del Presidente Dario Miretti, che ringrazio molto, ho ripetuto di quanto centrale sia la cultura cattolica sui temi delle mutazioni climatiche e di quanto profondi siano gli inviti alla riflessione più volte espressi da Papa Francesco.



La lettera apostolica “Laudato sì” si apre citando Francesco di Assisi, e il suo invito a “Lodare Dio con tutte le sue creature” e questo esprime anche, in modo fortemente anticipatore, i nodi chiave della convivenza attuale, di quanto occorra superare i temi e le classificazioni tradizionali, di quanto presente e profonda debba essere una solidarietà trasversale che comprenda la tutela e la protezione di tutti gli esseri viventi, poiché ci si può salvare solo tutti insieme. In queste varie e ricche prospettive culturali la nomina di Padre Fabio Baggio, che invitiamo in visita nella Riserva Mondiale dell’Umbria, contribuirà alle ulteriori analisi ed approfondimenti di speciale rilievo richieste dai tempi".

Francesco Paola,

presidente della Riserva della Biosfera Unesco del Monte Peglia