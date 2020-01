In moto nei borghi più belli d'Italia. Presentato "Wonder Umbria 2020"

sport

E' stato presentato al Motor Bike Expo di Verona, il grande Salone Internazionale dei Motociclisti, "Wonder Umbria 2020", l'evento mototuristico organizzato dal Maxi Moto Group 2.0 di Terni che si svolgerà da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio. Attraverso quattro tappe per strade, borghi e sapori dell'Umbria, con sconfinamenti in Lazio e Toscana, "Wonder Umbria 2020" porterà mototuristi da tutta Italia, e non solo, su percorsi in strada e off road tra Arrone, San Casciano dei Bagni, Poppi, Montefalco e Acquasparta.

"Le due ruote - ha ribadito Fiorello Primi, presidente de 'I Borghi più belli d'Italia - sono il modo migliore per arrivare ai borghi. Questo naturalmente vale anche per le moto, che consentono di muoversi su itinerari nascosti, inconsueti e profondamente immersi nel paesaggio. l potenziale del turismo a due ruote è enorme: certo richiede organizzazione e qualità nell'accoglienza, come dimostra l'evento Wonder Umbria passato in poco tempo da 14 a 130 adesioni".

La raccolta fondi che accompagna Wonder Umbria, organizzato dal club Maxi Motor Group 2.0 di Terni, sarà a favore dell'Associazione "Diversamente Disabili". Al Motor Bike Expo di Verona, evento cult dei motociclisti a livello internazionale aperto fino a domenica 19 gennaio, sono presenti 700 espositori da tutto il mondo. 170.000, i visitatori nell'ultima edizione.