Nuovo attaccante alla Pro Ficulle, tesserato Giulio Carlo Cheick Baracchini

sport

La Asd Pro Ficulle comunica di aver ufficialmente tesserato Giulio Carlo Cheick Baracchini, attaccante, classe 1989.

Giocatore esperto con numerose esperienze importanti nei massimi tornei regionali e Serie D. Da giovane calciatore nei settori giovanili di Attigliano,Ternana, Lazio e Grosseto.

In Eccellenza Umbra con Montecchio, Massa Martana e Trasimeno e in Eccellenza Siciliana con le maglie di San Cataldese e Sport Club Nissa. Il salto in serie D con la maglia della Voluntas Spoleto.

In Promozione è protagonista con le maglie di Attiglianese, Campitello e nella scorsa stagione a Gualdo Bastardo. A Giulio un benvenuto da tutto il consiglio della Pro Ficulle e da i suoi futuri compagni di squadra.