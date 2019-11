"Corro dunque sono". Presentata la prima edizione de "La Corsa delle Fornaci"

sport

di Davide Pompei

"Correre è strappare il ritmo al tempo, è rinascere con un altro respiro". C'è tutta la vitalità dello sport nelle parole di Fabrizio Caramagna. E nello spirito che sottende la prima edizione de "La Corsa delle Fornaci", l'evento sportivo presentato sabato 9 novembre nella Sala del Camino del Museo Dinamico del Laterizio e delle Terrecotte di Marsciano con un incontro dal titolo "Corro dunque sono. Il Podismo come stile di vita". L'appuntamento è per domenica 24 novembre. A farsene promotrice, la Pro Loco con il patrocinio di Comune, Uisport Avis Todi e Federazione Italiana di Atletica Leggera Umbria, la partnership delle Fornaci Briziarelli e il contributo di alcuni sponsor aziendali.

"Una bellissima iniziativa – ha sottolineato, in apertura, il sindaco, Francesca Mele – che nasce grazie al lavoro di persone che amano Marsciano e sarà un’occasione, per tutti, di vivere questa città e i suoi paesaggi in modo diverso, vedendone angoli che non sempre sono conosciuti o frequentati. Il Comune farà la sua parte per fare in modo che la Corsa delle Fornaci diventi una tradizione per un territorio che ha molto da offrire, e che sia anche il primo di una lunga serie di nuovi eventi a carattere sportivo". Sulla stessa linea anche l'assessore allo sport, Dora Giannoni, e il consigliere comunale con delega agli eventi sportivi, Angelo Facchini.

"L'Amministrazione Comunale – ha spiegato, nel suo intervento, la prima – ha accolto con piacere questa iniziativa, visto che si apre anche, specialmente con la corsa non competitiva, alla partecipazione delle famiglie e della scuola. Unire il mondo dello sport a quello dell'educazione, incentivando i più giovani a fare pratica sportiva e adottare uno stile di vita sano, infatti, è uno dei temi sui quali stiamo investendo". Tra gli argomenti affrontati nel corso della presentazione, anche la situazione dell’atletica leggera e dell’impiantistica in Umbria con un dibattito che si è stato arricchito della testimonianza della podista marscianese Silvia Tamburi.

Moderati dal giornalista Riccardo Cucchi, hanno portato il loro contributo anche Carlo Moscatelli e Patrizio Luchetti, rispettivamente presidente e responsabile delle corse su strada, del comitato regionale della FIDAL. Affidata al rappresentanti del Comitato organizzatore – presente, tra gli altri, con Claudio Morelli ed Enrico Mancini – l'illustrazione tecnica della gara. Dal presidente della Pro Loco, Sauro Barbarossa, sono arrivati, invece, i ringraziamenti rivolti all'Amministrazione Comunale e alla Famiglia Briziarelli per arrivare ad enti e associazioni che collaborano all’evento, fino alle forze dell’ordine che si occuperanno della sicurezza e agli sponsor.

Al termine dell’incontro è seguita una breve visita al museo. Quanto all'appuntamento podistico, prevede due percorsi – uno agonistico di 11,5 chilometri e uno non competitivo di 5 chilometri – che si snoderanno all’interno dell’area urbana di Marsciano, attraversando alcuni luoghi significativi legati alla produzione del laterizio. La giornata prende il via alle 8 con il ritrovo al Palasport "Maria Stella Pippi e Marcello Tiberi", in Piazzale Europa. Alle 9.30, la partenza delle gare dal Teatro della Concordia, in Piazza della Vittoria e, al termine, seguono le premiazioni, intorno alle 11. È possibile effettuare una pre-iscrizione on line tramite il sito www.dreamrunners.it, entro le 12 di sabato 23 novembre.

Ed iscriversi il giorno della gara, fino a 30 minuti prima della partenza, presentando regolare tesserino, valido per il 2019, e copia del certificato medico. La quota di partecipazione per la corsa non competitiva è di 4 euro. Per la corsa competitiva, la quota è di 8 euro se si effettua la preiscrizione e di 10 euro se ci si iscrive il giorno della gara. Verranno premiati i primi tre classificati tra uomini e donne, ma anche i primi cinque delle varie categorie maschili e femminili. Tutti i partecipanti riceveranno un pacco gara.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni:

338.6986098 – 333.8526113