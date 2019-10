Gli atleti orvietani della Scuola Kanseikan sulla vetta del mondo

sport

Giornate importanti, quelle appena trascorse, per il Karate targato IKU (International Karate Union). Da giovedì 17 a domenica 20 ottobre si è svolto a Fortaleza in Brasile, il Campionato del Mondo IKU, importante kermesse, con oltre 1800 atleti provenienti da 30 nazioni. La squadra nazionale FIK (Federazione Italiana Karate) è partita alla volta del Brasile con 80 atleti, selezionati durante la scorsa stagione agonistica nazionale attraverso una classifica a punteggio. A far parte della squadra anche due atleti orvietani, Michele Di Silvio, categoria Kumite Cadetti -70 kg, e Alessio Papini, categoria Kumite Esordienti -55 kg; convocato nella Squadra Italiana anche il M° Antonio Affatati in qualità di Allenatore Kumite Esordienti.

I ragazzi della Scuola Kanseikan Orvieto hanno riportato ottimi risultati, con grande orgoglio e soddisfazione di tutta la famiglia del karate orvietano, che in trepidante attesa continuava l’attività presso la struttura Agorà della UISP. Michele Di Silvio, alla seconda convocazione in nazionale, ottiene tre primi posti, diventando Campione del Mondo IKU nella sua categoria individuale e vincendo altri due Ori nelle gare a squadre Sanbon e Ippon.

Alessio Papini, più giovane e alla prima trasferta in maglia azzurra, ottiene un Bronzo nella gara a squadre Nihon, mentre si piazza al 5° posto nella gara individuale. Giornate di grande attesa quelle precedenti alla gara e di forti emozioni e vicinanza a tutti gli atleti italiani, in particolar modo i nostrani, nonostante il fuso orario che ci separa dal Brasile.

"Sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi - dichiara il Maestro Affatati - che hanno dimostrato in gara qualità tecniche e tattiche di ottimo livello, esprimendo al meglio il loro spirito di competizione e di appartenenza alla squadra italiana. Esperienza positiva e di grande valore sportivo e umano anche per me. Ringrazio ufficialmente tutti i colleghi Allenatori della Nazionale, e i Dirigenti FIK nelle persone del Presidente Dott. Riccardo Mosco, del VicePresidente M° Stefano Pucci e del Direttore Tecnico della Squadra Nazionale M° Gianni Visciano".

La stagione sportiva targata Kanseikan è partita alla grande, quattro giorni a Caorle ad inizio ottobre per lo Stage nazionale che ha visto impegnato il M° Antonio Affatati come docente, insieme agli atleti orvietani, e l’importante trasferta internazionale da mercoledì 16 a martedì 22 ottobre per il Campionato del Mondo IKU. Si continua a lavorare per la prossima gara Nazionale a Roseto degli Abruzzi sabato 7 e domenica 8 dicembre 2019.