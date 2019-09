Il Raduno delle Topolino fa tappa in Piazza Duomo

sport

Promosso dall’Associazione Topolino Autoclub Italia, federata all’ASI - Automotoclub Storico Italiano e patrocinato dal Comune di Orvieto, sabato 28 settembre circa 30 equipaggi delle mitiche Topolino, le vetture Fiat 500 nelle versioni A, B, C e derivate costruite dal 1936 al 1955, provenienti da diverse parti d’Italia, faranno mostra di sé nel centro storico di Orvieto.



La tappa orvietana fa parte del Raduno Tra Lazio ed Umbria in programma da venerdì 27 a domenica 29 settembre, organizzato dal primo Club italiano dedicato esclusivamente alle “Topolino”: nel pomeriggio di venerdì 27 settembre la carovana sarà a Bagnoregio dove è prevista anche la visita al Museo Taruffi dell’Associazione Piero Taruffi; mentre, per l’intera giornata di sabato 28 settembre saranno ad Orvieto.



Mentre gli equipaggi visiteranno i principali monumenti che abbelliscono il centro storico e la città sotterranea, in Piazza Duomo i cittadini e turisti potranno così ammirare i diversi modelli di questa autovettura che, nel secondo dopoguerra, è stata parte attiva del processo di ricostruzione del Paese, prima di lasciare il testimone alla 600, la vettura del boom economico.

Il raduno si concluderà domenica 29 settembre a Città della Pieve dove verrà celebrata la Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca promossa dall’Automotoclub Storico Italiano (ASI).