Nei boschi della Riserva Naturale per la 35esima "Scarpinata a Monte Rufeno"

Torna puntuale, per il 35esimo anno, la "Scarpinata a Monte Rufeno", manifestazione nazionale di trekking e camminate che invita a percorrere il cosiddetto "Triangolo Benedetto d’Italia", al confine tra Lazio, Umbria e Toscana. Un appuntamento valido per i concorsi IVV e Piede Alato Fiasp, organizzato dall’Assessorato Sport e Turismo del Comune di Acquapendente con la collaborazione della Riserva Naturale Monte Rufeno, della Pro Loco di Trevinano, Acquapendente ed Allerona e dai soci Coop Tirreno di Acquapendente.

Si inizia venerdì 20 settembre alle 16 ad Acquapendente con l’evento "Il Sentiero dei Briganti" che vedrà i partecipanti transitare a passo di trekking e nordic walking lungo un anello circolate di 12 chilometri. Alle 19.30 è prevista una cena con prodotti tipici locali.

Sabato 21 settembre, invece, si cammina "Nei boschi della Selva" di Allerona grazie ad una passeggiata di 12 chilometri. A ripagare le fatiche, alle 13.30 sarà il pranzo all’aperto organizzato dalla Pro Loco di Allerona e i riconoscimenti che saranno donati ai partecipanti. Alle 19.30 durante la cena in programma nella frazione aquesiana di Trevinano verrà presentato l’evento dell'indomani.

Per domenica 22 settembre, sono previste infatti due tipologiae di camminate, da 10 e da 23 chilometri a passo libero nei sentieri dell’area protetta. Alle 12.30, pranzo in struttura coperta organizzato dalla Pro Loco.

Il successo di questa iniziativa, oltre a far scoprire ad un largo pubblico la Riserva Naturale di Monte Rufeno, ha aperto la strada ad altre manifestazioni, che a loro volta sono cresciute, coinvolgendo una sempre più larga platea di partecipanti. È ormai prossimo l’appuntamento della World Francigena Ultramarathon di sabato 12 e domenica 13 ottobre, che partendo da Siena attraverserà la Val d’Orcia per concludersi ad Acquapendente.

Le iscrizioni sono ancora aperte sia online al sito, sia rivolgendosi direttamente all’Ufficio Turismo del Comune di Acquapendente (0763.7309234). Prossima anche la presentazione ufficiale della Carta degli Itinerari, da percorrere a piedi, in bici o a cavallo, sul territorio comunale di Acquapendente e zone circostanti. L’iniziativa rientra nel progetto “La Gerusalemme Verde”, che ha come protagonista la rete di imprese Porta Francigena in collaborazione con il Comune.

Il seme della Scarpinata ha dato dei buoni frutti su un segmento di offerta turistica, quale quello escursionistico, che negli ultimi anni è cresciuto molto. Acquapendente ha l’ambizione con questa offerta, fatta di eventi e di una rete di percorsi sempre percorribili, di intercettare i flussi, anche questi in crescita, dei pellegrini sulla Via Francigena, invogliandoli a ritornare per altre escursioni.