Doppio test per l'Orvietana che ha voglia di crescere

sport

di Roberto Pace

Le grandi orchestre provano molto in vista del debutto, l’Orvietana fa altrettanto per trovarsi preparata al primo fischio ufficiale. Fiorucci aveva anticipato che il lavoro ante debutto avrebbe riguardato il miglioramento della condizione fisica, certamente non il top, ma nel giusto equilibrio per evitare sorprese. Essendo la squadra molto rinnovata al lavoro giornaliero ha chiesto e ottenuto altre due amichevoli. Domenica 18, inizio alle ore 17.00, i biancorossi proveranno con l’Atletico Morena.

I romani, militanti in Promozione, hanno buona fama e si tratterà di un test molto valido. Poi, mercoledì 21, ultima amichevole sul terreno del Muzi, stavolta con il Pitigliano, che arriva dalla Toscana. Salirà a sei il numero dei test a precedere Coppa e campionato. Una cifra importante, se paragonata alla storia recente, motivata dai tanti innesti e dalla necessità di pesare a fondo la consistenza delle forze più giovani.

Tre under, in campo per 90’, fanno quasi il trenta per cento della forza complessiva. Non è un mistero, il fatto che, ove si punti a qualcosa d’importante, questa bella fetta, equivalente a circa un terzo, sia affidata a ragazzi ancora in debito con la definitiva maturità agonistica. C’è anche da trovare soluzione al problema del centrale di difesa. Bricchetti, autore di un finale di campionato in crescendo, sembra accusare problemi fisici la cui eventuale ricomparsa andrebbe a pregiudicarne l’utilizzo continuo. In Società si stanno guardando intorno, ma la decisione definitiva è rinviata di qualche giorno, dopo un confronto chiaro e sereno con il giocatore che porta centimetri importanti alla retroguardia biancorossa.