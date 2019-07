Il centrocampista camerunense Steeve Gerard Fankà all'Asd Pro Ficulle

sport

La A.S.D. Pro Ficulle comunica di aver raggiunto un accordo per la Stagione 2019/20, con il forte centrocampista camerunense Steeve Gerard Fankà, classe 1988. Calcisticamente cresciuto nella formazione Primavera dell'Ascoli Calcio e con una presenza nel campionato di Serie B sempre con la maglia bianconera dell'Ascoli.

Negli anni successivi, ha giocato per due anni nella Seconda Serie del campionato svizzero. Tornato in Italia con la maglia del Sora in Serie D e nel campionato di Eccellenza Laziale con la formazione della Foglianese, la scorsa stagione è stato ancora nel Lazio in prima categoria con lo Sporting Bagnoregio. A Steeve un benvenuto da tutto il Consiglio della Pro Ficulle e dai suoi futuri compagni di squadra.