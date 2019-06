L'attesa è finita: Giulio Basili alla sua prima nel Campionato MiniGP

sport

di Roberto Pace

Si svolgerà domenica 16 giugno, sul Circuito Internazionale 7 Laghi, a Castelletto di Branduzzo, la terza prova del campionato 12 Pollici Italian Cup, competizione motoristica, cui prende parte Giulio Basili. E’ la terza delle cinque gare su cui si articola il campionato e Giulio, complice l’infortunio in allenamento di qualche mese addietro, entra in scena in ritardo.

Ma, non meno motivato, come dimostrato nell’ultima corsa di prova, disputata sei giorni fa nelle Marche. I suoi 20 competitor, tanti sono gli iscritti, sono più rodati, per aver partecipato anche ai test pre gare e oltre alle prove titolate di Ottobiano e Adria avranno dalla loro una maggiore confidenza con il mezzo. Tra l’altro Giulio ha una moto nuova, rispetto a quella utilizzata l’anno scorso.

Dovrà, quindi, portare un po’ di pazienza, studiare la nuova MiniGP e gli avversari, tirare fuori le unghia a tempo debito, una volta entrato in piena sintonia con tutte le componenti. Sappiamo anche, come, alla sua età, sia difficile fare troppi calcoli, essendo la passione più forte della ragione. E allora, forza Giulio, facci divertire.