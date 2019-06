Severino Capretti è il nuovo direttore sportivo dell'Orvietana

sport

di Roberto Pace

L’Orvietana calcio chiude il cerchio riguardo al settore tecnico affidando a Severino Capretti l’incarico della direzione sportiva. Figura mancante, dopo le dimissioni, mesi addietro, di Matteo Porcari. Trentasette anni, consorte e figlioletto innamorati del pallone per forza e per amore, Capretti frequenta il calcio umbro già dalla passata stagione.

Sedotto dal ruolo, desiderava approfondire le proprie conoscenze, dopo il buon lavoro fatto nel Lazio, con Valle del Tevere, Sabina, Monti Cimini e, nell’ultima stagione Fiano Romano, arrivato ai play off. Esperienze che potrebbero rivelarsi preziose per la Società del Presidente Biagioli, più che mai orientato a rivolgersi al mercato laziale, dove il bacino è enorme e i calciatori non fanno grossi problemi ai trasferimenti intorno ai cento chilometri.

Fatto, questo, molto diverso da quanto accade in Umbria, dove Orvieto è considerata veramente limitrofa, ponendo grossi problemi ai trasferimenti giornalieri. Capretti è già al lavoro e ha un contatto costante con Silvano Fiorucci, che ha già esposto al neo d.s. le esigenze primarie.