Scherma, 3° Prova Interregionale ad Ancona. Lo Conte primo, Pontremoli terzo

sport

Altra bellissima e impegnativa giornata di sport quella che si è svolta domenica 24 marzo al PalaScherma di Ancoa, dove è andata in scena la terza prova Interregionale Toscana-Marche-Umbria per le categorie GPG (nati dal 2005 al 2008). Sono stati 12 i giovani atleti della UISP Scherma Orvieto che sono scesi in pedana.

A distinguersi particolarmente è stato Edoardo Lo Conte che, nella categoria Maschietti Spada, non ha mai perso un assalto in tutta la gara e in finale ha battuto 10-6 un suo pari età di Senigallia, dimostrando una netta superiorità tecnica. “Edoardo - ha commentato il Maestro Davide Lo Conte, suo zio, che lo ha seguito a fondo pedana - è ancora piccolo ma dimostra buona attitudine all’agonismo e buona concentrazione. È stato sempre tranquillo, mostrando una diversità di colpi che fanno ben sperare per il futuro".

Altro atleta a ben figurare è stato Luca Pontremoli, anche lui nella categoria Maschietti Spada dove si è classificato terzo, perdendo proprio con Il compagno di sala Edoardo per entrare nei 2. “Luca è stato bravissimo. È riuscito a mantenere la calma ed ha vinto l’assalto per gli 8 al cardio palma 10-9 con un atleta bravo. Anche per i 4, era sull’8 pari e non si è fatto prendere dal panico. È rimasto calmo e ha vinto 10-8. Bravissimo. Peccato che ha dovuto scontrarsi poi con Edoardo per i 2, altrimenti potevamo sperare in una finale tutta orvietana”.

Nei primi otto si sono classificate nella categoria Giovanissime Spada anche Sofia Tognarini (5°), a cui però il risultato sta un po’ stretto, e Fiorinda Urbani, tornata finalmente ad un buon risultato. Ecco l’elenco gli altri atleti orvietani che hanno partecipato:

Cat. Allieve: Alice Olimpieri, Agnese Graziani, Flaiva Stollo

Cat. Allievi: Riccardo Ortu, Lorenzo Rocchigiani

Cat. Giovanissime: Caterina Della Ciana, Ottavia Rosati

Cat. Bambine: Ludovica Foresi