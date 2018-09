Michele Fattorini ci prova alla "Svolte di Popoli"

sport

di Roberto Pace

Michele Fattorini alla ricerca della perduta fortuna nell’Abruzzo gentile. Domenica è in programma l’edizione n. 56 della “Svolte di Popoli”, salita dal passato veramente notevole e sul cui albo d’oro figurano tutti i principali protagonisti delle cronoscalate italiane dal 1963 a oggi. Fra i vincitori figura anche Michele, trionfatore nell’edizione 2015, alla guida dell’Osella 2000 EVO.

Un ricordo bellissimo per il ragazzo di Porano, che proverà ad essere ancora il miglior interprete sui 7 Km. e 350 che vanno da Popoli verso il bivio per S. Benedetto Perillis. Il percorso è definito tortuoso, ma si viaggia a una media che raggiunge i 140 Km/h. Il duello che si profila è quello tra l’alfiere della Fattorini Motorsport e il Campione Italiano in carica, Carlo Scola, per la prima volta al volante di una Lola B99 3000, motorizzata Zytek.

Macchina a ruote scoperte, identica a quella sulla quale Michele Fattorini e Denny Zardo dettero spettacolo sui tornanti della Castellana. Due galletti di quelli tosti, Michele e Carlo, quasi coetanei, cresciuti assieme nel panorama agonistico. Hanno lo stesso motore e, se la FA30 di Fattorini non farà le bizze, i tanti appassionati abruzzesi assisteranno a uno spettacolo di primordine.

Torna anche Di Fulvio, anche lui ammirato a Orvieto, cliente pericoloso, specie sulle strade di casa. Sempre a proposito di Scola, radio box informa, ufficiosamente, della sua probabile partecipazione alla salita di Orvieto del 21 Ottobre. Il team che fa capo a Fabrizio Fattorini, a Popoli, si presenta in forze. Due Oselline, per Fortunati e Silveri, la Ligier di Bottura e la Formula Master di Graziosi, l’Osella FA30 con Michele Fattorini.

Foto: Sergio Fattorini