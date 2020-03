sociale

“La nostra scuola ha attivato la didattica a distanza già da domenica 8 marzo. I casi, cinque o sei, che non hanno ancora avuto modo di collegarsi con le nostre piattaforme, sono rimasti in contatto con i docenti tramite telefono. Sempre per quei soggetti che ancora non hanno usufruito della didattica a distanza, per problemi logistici, garantiremo, se ci sarà bisogno, i mezzi adatti e la connessione”.

Queste le parole della dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Pietro Aldi di Manciano-Capalbio, Anna Maria Carbone la quale fa il punto sulla metodologia attivata per le scuole primarie, secondarie e dell’infanzia del territorio, dopo le misure attivate dal Governo, per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, che sta interessando tutta la nazione. L’assessore all’Istruzione del Comune di Manciano, Daniela Vignali è in contatto costantemente con la Regione Toscana e con la dirigente scolastica Anna Maria Carbone per qualsiasi aggiornamento su questa situazione emergenziale.