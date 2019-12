L'IISST amplia l'offerta formativa, arriva lo Scientifico con potenziamento internazionale

sociale

A partire dall'Anno Scolastico 2020-2021, l’I.I.S. Scientifico e Tecnico di Orvieto offrirà un ampliamento dell’offerta formativa per il primo biennio del Liceo Scientifico. Il “Liceo Scientifico con potenziamento internazionale” è orientato a una formazione e comunicazione interculturali che pongano l’accento sull’inglese, lingua internazionale della scienza e della ricerca scientifica, tramite l’utilizzo della metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning), che prevede l’insegnamento di materie non linguistiche in lingua inglese.

In fase di iscrizione sula piattaforma, agli studenti che desiderano frequentare il primo anno del Liceo Scientifico sarà chiesto di indicare la propria preferenza (sezione internazionale oppure corso di studi tradizionale).

Obiettivi e punti di forza

• Orientare gli studenti a una formazione e comunicazione interculturali favorendo immersione linguistica e apprendimento bilingue.

• Preparare giovani capaci di inserirsi nel mondo dell’Università, della ricerca e delle professioni scientifiche, anche e soprattutto a livello internazionale.

• Didattica laboratoriale e modalità di lavoro basata su project work (lavoro di progetto) e apprendimento attivo, con interazioni costanti tra docenti e studenti.

• Lo studente è al centro della pratica scolastica, il che favorisce motivazione all’apprendimento e abitudine alla ricerca e allo scambio.

• L’insegnamento dell’inglese è orientato all’approccio comunicativo e l’enfasi è posta sulla capacità di comunicare efficacemente in questa lingua straniera.

Come è organizzato il corso di studi?

• Alle attività e insegnamenti obbligatori previsti per il corso di studi tradizionale del Liceo Scientifico (vedi tabella di seguito) si aggiunge un’ora settimanale di potenziamento della lingua inglese.

• Nel corso del 1° biennio, Geostoria e Fisica sono insegnate in inglese con un’innovativa didattica laboratoriale da docenti con certificazione CLIL.

• Per Scienze naturali è previsto l’insegnamento di alcuni moduli in lingua inglese e/o in modalità mista italiano-inglese.

• Questo indirizzo di studi potrà prevedere stage ed esperienze di alternanza scuola lavoro sia nell’ambito del territorio che all’estero.